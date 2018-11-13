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СК: сегодня вечером будет перекрыто движение на трассе Р23

14.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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СК: сегодня вечером будет перекрыто движение на трассе Р23

Сегодня вечером на автодороге Р23 «Минск-Микашевичи» будет ограничено движение в направлении Минска, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

14 ноября с 20:00 до 21:00 на 12-м километре автодороги «Минск-Микашевичи» вблизи аг. Сеница Минского района запланировано проведение следственных действий с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на данном участке дороги.

В указанный период времени будет ограничено движение транспортных средств на данном участке в направлении Минска.

— Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации, — говорится в сообщении. 


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером на автодороге Р23 «Минск-Микашевичи» будет ограничено движение в направлении Минска, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
 
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