ДТП на «исполкоме»: оба водителя проехали на зелёный свет





Сегодня около 11:00 на перекрёстке улиц Ленина и М. Богдановича в центре Слуцка произошло встречное столкновение автомобилей Лада Ларгус и Рено Меган. В результате один автомобиль вылетел на тротуар.

По предварительной информации ГАИ, оба водителя проехали перекрёсток на зелёный сигнал светофора. Водитель Лады двигался по улице Ленина прямо со стороны Молодёжного центра, Рено не пропустил его выехал на полосу встречного движения для поворота налево.

В аварии никто не пострадал.















Slutsk-Gorod.by