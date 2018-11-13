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В Ошмянском районе в яме для отходов было обнаружено тело мужчины

14.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сообщение об обнаружении без признаков жизни 51-летнего жителя одной из деревень Ошмянского района поступило днем 9 ноября от его родственника. Прибывшие на место происшествия следователи, сотрудники милиции и эксперты извлекли из ямы, находящейся вблизи территории ОАО «Гольшанский крахмальный завод» и заполненной отходами крахмального производства (мезгой) тело мужчины. При осмотре видимых телесных повреждений на нем не обнаружено. Возле ямы находилась гужевая повозка с лошадью, принадлежавшие умершему. 

Как выяснилось, что в яму глубиной порядка 5 метров сбрасываются отходы крахмального завода. При этом доступ к яме не ограничен. Этим пользуются жители окрестных деревень, которые самостоятельно извлекают из ямы мезгу и вывозят ее для использования в своем подсобном хозяйстве, подкармливая домашний скот. 

В Ошмянском районе в яме для отходов было обнаружено тело мужчины
 

Погибший мужчина приехал к отстойнику для сбора отходов в привезенные с собой бидоны. Его ведро находилось возле ямы. При осмотре хозяйственных построек на территории домовладения мужчины обнаружена тара с остатками мезги. 

В Ошмянском районе в яме для отходов было обнаружено тело мужчины
 

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области выяснили, что причиной смерти мужчины стало перекрытие дыхательных путей отходами крахмального производства. При этом задохнувшийся находился в состоянии алкогольного опьянения. 

С учетом всей собранной информации следователями выдвинута версия гибели вследствие несчастного случая, сообщили официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич и официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Мария Лешик. 

Проверка по данному факту продолжается. 

 

 
 
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Сообщение об обнаружении без признаков жизни 51-летнего жителя одной из деревень Ошмянского района поступило днем 9 ноября от его родственника. Прибывшие на место...
 
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