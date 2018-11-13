В Калинковичском районе столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли пять человек

Фото из архива

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Калинковичском районе погибли пять человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Калинковичского районного подразделения МЧС сегодня в 11.00 выехали по сообщению о ДТП на трассе М10 в 5 км от деревни Малые Автюки.

/Будет дополнено/.-0-