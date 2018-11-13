Пора переобуться. Госавтоинспекция напомнила автовладельцам об обязательной установке зимних шин с 1 декабря





Как подготовить свой автомобиль к зимнему сезону и как безопасно водить автомобиль на зимних дорогах? Эти вопросы корреспондент pinsknews.by задал старшему инспектору ОАиП ОГАИ В.Г. Сидорчуку.

— В первую очередь смените шины на своей машине! Тогда даже в сильный снегопад или мороз езда на нем будет не только комфортной, но и безопасной. Помните, что если вы являетесь виновником ДТП и на вашем автомобиле установлены «летние шины», к вам будут применяться самые строгие меры административного воздействия.

Как показывает практика, в осенне-зимний период рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах имеющих мокрое, обледенелое, заснеженное покрытие существенно возрастает.

На таких дорогах уменьшается коэффициент сцепления колес с дорогой, вследствие чего возникает большая вероятность проскальзывания и пробуксовки шин автомобиля о поверхность дороги. При неправильных действиях водителя в этих условиях автомобиль может стать не управляемым, что может привести к созданию аварийной ситуации или ДТП.

При движении на автомобиле ГАИ советуют водителю следить за изменениями покрытия дорожного полотна. По возможности следует объезжать участки проезжей части, имеющие масляные и нефтяные пятна, свежо положенный асфальт, лужи, небольшие участки, покрытые льдом или тающим снегом, снежные и песчаные заносы. Во всех случаях безопасней всего двигаться по проложенной другими транспортными средствами колее. Находящиеся в ней колеса имеют лучшее сцепление с дорожным полотном. Первые капли дождя на проезжей части или сырые листья делают покрытие дороги, скользкой как лед. Особенно опасны участки дорог с не растаявшим льдом, которые могут встретиться в тени от зданий и деревьев. Кроме того, в очень сильный мороз, выхлопные газы автомобилей замерзают и, осаждаясь на асфальте, могут образовать тонкую пленку льда, при этом различить ее достаточно трудно.

Начинать движение на скользких дорогах надо с выравнивания передних колес, плавно нажимая на педаль подачи топлива. Трогаться с места необходимо как можно медленнее, при этом увеличивается сцепление колес с поверхностью дороги.

При пробуксовке автомобиля следует подложить под ведущие колеса резиновый коврик, тряпки, ветки деревьев или подсыпать под них песок. Безопасное движение на транспортном средстве в таких условиях обеспечат невысокая скорость, увеличенная дистанция и боковой интервал.

При движении на скользкой дороге, необходимо стараться поддерживать выбранную скорость постоянной, работая педалью подачи топлива плавно и мягко. Перед проездом перекрестка, следует заранее снизить скорость, так как на этом участке дорога особенно скользкая (из-за частых торможений других водителей). В этом случае необходимо быть готовым остановить свое транспортное средство в любом месте, учитывая неопытность других водителей, которые могут не правильно рассчитать скорость и тормозной путь или не справиться с управлением своего автомобиля.

На скользком покрытии эффективно применять торможение двигателем, поскольку блокированное (не катящееся) колесо на льду неуправляемо. Торможение двигателем позволяет не только увеличить сцепление колёс с поверхностью дороги, но и избежать такого опасного явления, как юз.

Тормозить двигателем рекомендуется в такой последовательности: сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, выжать сцепление, включить низшую передачу и снова включить сцепление. Автомобиль увеличит обороты, скорость постепенно снизится. При этом можно плавно подтормозить рабочей тормозной системой.

При гололеде двигаться в левом ряду очень опасно. Если встречную машину занесет, вы уже ничего не сможете сделать. Старайтесь держаться ближе к обочине. Там безопаснее, да и рыхлый снег гораздо лучше держит автомобиль на дороге. На скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения. Если вы движетесь со скоростью 30 км/ч, то расстояние до идущего впе­реди автомобиля должно быть 60 м.

При прохождении поворотов на скользкой дороге возможен занос автомобиля и выезд его на встречную полосу. Безопасный поворот выполняется на небольшой скорости, с включением пониженной передачи и плавным вращением рулевого колеса. На скользких подъемах нельзя резко тормозить и увеличивать скорость, так как существует опасность пробуксовки и остановки транспортного средства. Поэтому необходимо заранее правильно рассчитать и выбрать оптимальную скорость и передачу. На скользкой дороге резко тормозить с полной блокировкой колес очень опасно. При этом передние и задние колеса транспортного средства не вращаются, рулевое колесо перестают подчиняться водителю и автомобиль по инерции начинает двигаться в произвольном направлении.

Самые безопасные способы торможения в этих условиях это – прерывистое торможение на грани блокировки колес и торможение двигателем.

В первом случае колеса не успевают заскользить по поверхности дороги, а во втором они начинают вращаться медленнее. При этих способах торможения водитель сохраняет контроль над своим транспортным средством, корректируя направление движения рулем. Любое движение и маневры на скользкой дороге должны выполняться водителем без резких поворотов рулевого колеса, резкого торможения и переключения передач автомобиля с МКПП. Педали тормоза и подачи топлива нажимаются мягко и плавно. Управление автомобилем такими способами сохранит его устойчивость, снижая вероятность заносов и опрокидывания.

С целью безопасности дорожного движения и профилактики ДТП, Госавтоинспекция рекомендует при наступлении холодов сменить летние шины на зимние. Водитель помни, что согласно п. 207¹ПДД — При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к настоящим Правилам.

За нарушение ПДД в части неисполнения п. 207¹ ПДД, предусмотрена административная ответственность по ст.18.22 ч.5 КоАП РБ, которая предусматривает административное взыскание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 0.5 базовой величины.

Уважаемые водители, помните, что вождение в осенне-зимний период требует от вас особых навыков в управлении автомобилем на скользкой поверхности. Ваша беспечность может стоить Вам и окружающим жизни.