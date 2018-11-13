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Пора переобуться. Госавтоинспекция напомнила автовладельцам об обязательной установке зимних шин с 1 декабря
14.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Как подготовить свой автомобиль к зимнему сезону и как безопасно водить автомобиль на зимних дорогах? Эти вопросы корреспондент pinsknews.by задал старшему инспектору ОАиП ОГАИ В.Г. Сидорчуку.
— В первую очередь смените шины на своей машине! Тогда даже в сильный снегопад или мороз езда на нем будет не только комфортной, но и безопасной. Помните, что если вы являетесь виновником ДТП и на вашем автомобиле установлены «летние шины», к вам будут применяться самые строгие меры административного воздействия.
На таких дорогах уменьшается коэффициент сцепления колес с дорогой, вследствие чего возникает большая вероятность проскальзывания и пробуксовки шин автомобиля о поверхность дороги. При неправильных действиях водителя в этих условиях автомобиль может стать не управляемым, что может привести к созданию аварийной ситуации или ДТП.
При движении на автомобиле ГАИ советуют водителю следить за изменениями покрытия дорожного полотна. По возможности следует объезжать участки проезжей части, имеющие масляные и нефтяные пятна, свежо положенный асфальт, лужи, небольшие участки, покрытые льдом или тающим снегом, снежные и песчаные заносы. Во всех случаях безопасней всего двигаться по проложенной другими транспортными средствами колее. Находящиеся в ней колеса имеют лучшее сцепление с дорожным полотном. Первые капли дождя на проезжей части или сырые листья делают покрытие дороги, скользкой как лед. Особенно опасны участки дорог с не растаявшим льдом, которые могут встретиться в тени от зданий и деревьев. Кроме того, в очень сильный мороз, выхлопные газы автомобилей замерзают и, осаждаясь на асфальте, могут образовать тонкую пленку льда, при этом различить ее достаточно трудно.
При пробуксовке автомобиля следует подложить под ведущие колеса резиновый коврик, тряпки, ветки деревьев или подсыпать под них песок. Безопасное движение на транспортном средстве в таких условиях обеспечат невысокая скорость, увеличенная дистанция и боковой интервал.
При движении на скользкой дороге, необходимо стараться поддерживать выбранную скорость постоянной, работая педалью подачи топлива плавно и мягко. Перед проездом перекрестка, следует заранее снизить скорость, так как на этом участке дорога особенно скользкая (из-за частых торможений других водителей). В этом случае необходимо быть готовым остановить свое транспортное средство в любом месте, учитывая неопытность других водителей, которые могут не правильно рассчитать скорость и тормозной путь или не справиться с управлением своего автомобиля.
Тормозить двигателем рекомендуется в такой последовательности: сбросить подачу топлива, не выключая сцепления, выжать сцепление, включить низшую передачу и снова включить сцепление. Автомобиль увеличит обороты, скорость постепенно снизится. При этом можно плавно подтормозить рабочей тормозной системой.
При гололеде двигаться в левом ряду очень опасно. Если встречную машину занесет, вы уже ничего не сможете сделать. Старайтесь держаться ближе к обочине. Там безопаснее, да и рыхлый снег гораздо лучше держит автомобиль на дороге. На скользкой дороге дистанция между автомобилями должна соответствовать удвоенной скорости движения. Если вы движетесь со скоростью 30 км/ч, то расстояние до идущего впереди автомобиля должно быть 60 м.
При прохождении поворотов на скользкой дороге возможен занос автомобиля и выезд его на встречную полосу. Безопасный поворот выполняется на небольшой скорости, с включением пониженной передачи и плавным вращением рулевого колеса. На скользких подъемах нельзя резко тормозить и увеличивать скорость, так как существует опасность пробуксовки и остановки транспортного средства. Поэтому необходимо заранее правильно рассчитать и выбрать оптимальную скорость и передачу. На скользкой дороге резко тормозить с полной блокировкой колес очень опасно. При этом передние и задние колеса транспортного средства не вращаются, рулевое колесо перестают подчиняться водителю и автомобиль по инерции начинает двигаться в произвольном направлении.
В первом случае колеса не успевают заскользить по поверхности дороги, а во втором они начинают вращаться медленнее. При этих способах торможения водитель сохраняет контроль над своим транспортным средством, корректируя направление движения рулем. Любое движение и маневры на скользкой дороге должны выполняться водителем без резких поворотов рулевого колеса, резкого торможения и переключения передач автомобиля с МКПП. Педали тормоза и подачи топлива нажимаются мягко и плавно. Управление автомобилем такими способами сохранит его устойчивость, снижая вероятность заносов и опрокидывания.
С целью безопасности дорожного движения и профилактики ДТП, Госавтоинспекция рекомендует при наступлении холодов сменить летние шины на зимние. Водитель помни, что согласно п. 207¹ПДД — При участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к настоящим Правилам.
За нарушение ПДД в части неисполнения п. 207¹ ПДД, предусмотрена административная ответственность по ст.18.22 ч.5 КоАП РБ, которая предусматривает административное взыскание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 0.5 базовой величины.
Уважаемые водители, помните, что вождение в осенне-зимний период требует от вас особых навыков в управлении автомобилем на скользкой поверхности. Ваша беспечность может стоить Вам и окружающим жизни.
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