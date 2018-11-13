Страшная авария на трассе М10: микроавтобус вылетел под молоковоз, погибли пять женщин

Пять человек погибли и один попал в реанимацию в результате ДТП, произошедшего сегодня под Калинковичами, сообщили в Следственном комитете.





Предварительно установлено, что сегодня около 10.55 на 176-ом километре трассы М10 микроавтобус VW Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.









В результате ДТП пять пассажирок микроавтобуса погибли на месте происшествия, водитель в реанимации.

На месте работает следственно-оперативная группа.

После ночного снегопада на трассах страны — сложная дорожная обстановка . О том, что 14 ноября местами по республике ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), а на отдельных участках дорог — гололедица, накануне предупреждали синоптики. По их словам, погода на неделе ухудшится , а температурный режим будет соответствовать климатической норме.

Будьте осторожны, берегите себя!