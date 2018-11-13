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Страшная авария на трассе М10: микроавтобус вылетел под молоковоз, погибли пять женщин
Пять человек погибли и один попал в реанимацию в результате ДТП, произошедшего сегодня под Калинковичами,
Предварительно установлено, что сегодня около 10.55 на 176-ом километре трассы М10 микроавтобус VW Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.
В результате ДТП пять пассажирок микроавтобуса погибли на месте происшествия, водитель в реанимации.
На месте работает следственно-оперативная группа.
После ночного снегопада на трассах страны —
Будьте осторожны, берегите себя!
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Пять человек погибли и один попал в реанимацию в результате ДТП, произошедшего сегодня под Калинковичами.
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