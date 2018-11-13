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Пора менять резину: с 1 декабря ГАИ начнет штрафовать водителей за летние шины

14.11.2018 12:59 — Разное | Myfin  
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Пора менять резину: с 1 декабря ГАИ начнет штрафовать водителей за летние шины
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Подразделениями ГАИ организован мониторинг дорожной обстановки. При необходимости инспекторы ДПС будут содействовать дорожным и коммунальным службам в оперативной ликвидации последствий непогоды, – отметила Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД, в комментарии БЕЛТА. – ГАИ рекомендует заранее позаботиться о подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний период. Начать стоит с шин, ведь от качества и надежности покрышек зависит безопасность движения. В условиях гололедицы и снежного наката зимние шины помогают сократить тормозной путь и значительно улучшают управление автомобилем. А летняя резина при низких температурах «дубеет» и перестает выполнять свои функции по обеспечению хорошего сцепления с дорогой».

Сменить резину лучше сейчас – это может помочь избежать больших очередей на шиномонтажах.

В Беларуси водители обязаны использовать зимние шины с 1 декабря по 1 марта. За летнюю резину в это время можно получить от инспектора ГАИ либо предупреждение, либо штраф в размере 0,5 базовой величины – 12,25 рублей.

Предусмотрен штраф и для тех водителей, на автомобилях которых установлены изношенные шины.

 
 
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Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю, а также учитывать изменившиеся погодные условия.
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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