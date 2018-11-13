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Пора менять резину: с 1 декабря ГАИ начнет штрафовать водителей за летние шины
«Подразделениями ГАИ организован мониторинг дорожной обстановки. При необходимости инспекторы ДПС будут содействовать дорожным и коммунальным службам в оперативной ликвидации последствий непогоды, – отметила Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД, в комментарии
Сменить резину лучше сейчас – это может помочь избежать больших очередей на шиномонтажах.
В Беларуси водители обязаны использовать
Предусмотрен штраф и для тех водителей, на автомобилях которых установлены изношенные шины.
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Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее позаботиться о замене летней резины на зимнюю, а также учитывать изменившиеся погодные условия.
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