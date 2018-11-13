Радар российского истребителя пятого поколения Су-57 имеет круговое поле обзора и способен одновременно отслеживать до 30 воздушных целей, пишет « Российская газета » со ссылкой на интервью телеканалу « Звезда » генерального директора НИИП имени Тихомирова Юрия Белого.





Радарные антенны с фазированной антенной решеткой размещены по всему корпусу истребителя. Это позволяет ему отслеживать цели не только перед собой, но и сзади, сбоку, сверху и снизу — с любой стороны.

— До настоящего времени ни у нас, ни у зарубежных партнеров такого не было. Устанавливался только один локатор в носовой части, — рассказал Белый. Радары американских истребителей F-22 и F-35 обозревают лишь ограниченный сектор передней полусферы. К тому же у самолетов США отсутствует опто-локационная станция, способная обнаруживать стелс-цели. В России этим устройством серийно оснащаются истребители Су-27, Су-30, Су-35 и Су-57.

Вместе с радарными антеннами в корпус Су-57 вмонтированы и другие приемо-передающие устройства — например, станций РЭБ и радиоразведки. Все вместе они формируют «умную» обшивку самолета.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается большим количеством инноваций: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Су-57 может выполнять полеты на больших углах атаки.

Ранее американские военные обозреватели отмечали, что серийное производство Су-57 буксует из-за отсутствия подходящей силовой установки. По их данным, тормозит программу Су-57 и отказ Индии от совместной с Россией разработки истребителя пятого поколения — это создает дополнительные финансовые трудности.