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Стало известно, кто будет строить жилье на проданном участке на Железнодорожной

14.11.2018 13:05 — Разное | Tut.by  
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Прошедший на днях аукцион на право застройки участка на Железнодорожной выиграла компания «БелБизнесРесурс», связанная с крупным минским застройщиком «Айрон». Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердил директор «Айрона» Валерий Шамрило.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На этом участке на пересечении Железнодорожной и Минина находятся административные здания, склады и жилые двухэтажки. Начальная цена права его застройки была 1,9 миллиона рублей, но в итоге она выросла более чем в три раза и составила 6,2 млн.


Примерные границы участка. Скриншот карты «Яндекс»

Победителем торгов стала ООО «БелБизнесРесурс», связанная с крупным минским застройщиком ОДО «Айрон», который активно осваивает Грушевку. Директор «Айрона» Валерий Шамрило говорит, что вопросы сноса и строительства на новом участке можно будет комментировать тогда, когда будет утвержден акт выбора земельного участка. А это может занять до нескольких месяцев.

Строить же на Железнодорожной будут монолитно-каркасные дома. Какие именно — пока тоже сложно сказать.

— Срок реализации проекта будет длинный, и какие предпочтения будут на тот момент — пока неизвестно. Какие будут — под такие и будем строить, — говорит директор «Айрона».

Отметим, что победителю аукциона также нужно потратить почти 16,5 миллиона рублей на отселение жильцов двухэтажек на этом участке. В частности, снести и отселить нужно жилые и нежилые строения на Железнодорожной 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19 и 21а, а также на Кузьмы Минина 2, 4, 6, 8, 10, 10а и 12.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

ОДО «Айрон» — один из крупнейших коммерческих застройщиков Минска. Сама компания позиционирует себя как девелопера, заказчика строительства, который также выполняет функции технического надзора в строительстве. Перечислим их некоторые проекты.

Во-первых, структуры компании активно осваивают проспект Дзержинского (застройка возле метро «Грушевка» и ЖК «Петровщина» на одноименной станции). Во-вторых — достраивают многоэтажку напротив «Минск-Арены». В-третьих — будут застраивать земли птицефабрики им. Крупской на Нововиленской.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас на этом участке расположены двухэтажки, которые нужно отселить и снести.
 
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Газета Авангард
Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
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Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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