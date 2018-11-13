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Стало известно, кто будет строить жилье на проданном участке на Железнодорожной
Прошедший на днях
На этом участке на пересечении Железнодорожной и Минина находятся административные здания, склады и
Победителем торгов стала ООО «БелБизнесРесурс», связанная с крупным минским застройщиком ОДО «Айрон», который активно осваивает Грушевку. Директор «Айрона» Валерий Шамрило говорит, что вопросы сноса и строительства на новом участке можно будет комментировать тогда, когда будет утвержден акт выбора земельного участка. А это может занять до нескольких месяцев.
Строить же на Железнодорожной будут монолитно-каркасные дома. Какие именно — пока тоже сложно сказать.
— Срок реализации проекта будет длинный, и какие предпочтения будут на тот момент — пока неизвестно. Какие будут — под такие и будем строить, — говорит директор «Айрона».
Отметим, что победителю аукциона также нужно потратить почти 16,5 миллиона рублей на отселение жильцов двухэтажек на этом участке. В частности, снести и отселить нужно жилые и нежилые строения на Железнодорожной 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19 и 21а, а также на Кузьмы Минина 2, 4, 6, 8, 10, 10а и 12.
ОДО «Айрон» — один из крупнейших коммерческих застройщиков Минска. Сама компания позиционирует себя как девелопера, заказчика строительства, который также выполняет функции технического надзора в строительстве. Перечислим их некоторые проекты.
Во-первых, структуры компании активно осваивают проспект Дзержинского (застройка возле метро «Грушевка» и
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Сейчас на этом участке расположены двухэтажки, которые нужно отселить и снести.
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