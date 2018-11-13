Конфеты вместо сигареты

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14.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Дзержинске 12 ноября на остановочных пунктах общественного транспорта работники РОЧС вместе с активистами БМООСП обучали население пожарной «грамоте».

Спасатели используют различные формы и методы, чтобы снова напомнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, оберегая собственную жизнь и своих близких.

Активисты акции «Не прожигай свою жизнь» акцентировали внимание на важности соблюдения правил безопасности, приводили примеры резонансных пожаров, случившихся на территории района и области.



Вместе с работниками Дзержинского РОЧС школьники раздавали буклеты и памятки на противопожарную тематику, напоминали горожанам об обязательном алгоритме действий в чрезвычайных ситуациях.

Все эти темы предлагались прохожим в форме викторин и розыгрышей, что привлекало внимание. Даже те прохожие, кто вовсе не курит, подходили и спрашивали, как можно принять участие в акции.

В Беларуси стартовала пожарно-профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!», в мероприятия которой активно включился и Дзержинский район. Цель акции — предупреждение пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Как свидетельствует статистика, в более 90% погибших на пожарах людей – курильщики. Большинство из них в момент возгорания находились в состоянии алкогольного опьянения.



 
 
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В Дзержинске 12 ноября на остановочных пунктах общественного транспорта работники РОЧС вместе с активистами БМООСП обучали население пожарной...
 
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Клiч Радзiмы
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