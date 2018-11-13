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Церемония закрытия третьего трудового семестра состоялась в Бресте

14.11.2018 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В ходе мероприятия были подведены итоги трудовой деятельности студенческих отрядов нашего города. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60610.php

Церемония закрытия третьего трудового семестра состоялась в Бресте


В торжественной церемонии приняли участие представители исполнительной власти города, руководства городской и областной организации БРСМ, представители принимающих организаций, которые внесли вклад в студотрядовское движение города Бреста и всей Брестской области, а также ветераны молодежной организации, и, конечно, бойцы студенческих отрядов. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60610.php

Церемония закрытия третьего трудового семестра состоялась в Бресте


С приветственным словом к присутствующим обратился первый заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета, председатель городского штаба, контролирующего и координирующего деятельность студенческих отрядов Вадим Кравчук


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60610.php

Церемония закрытия третьего трудового семестра состоялась в Бресте


Он поблагодарил за успешную работу всех студотрядовцев, командиров и комиссаров за исполнительность и ответственность, а также организации-партнеры, среди которых ОАО «Полесьежилстрой», КУП «Брестжилстрой», Брестский вагонный участок, РУП «Белтелеком» и многие-многие другие за тесное и плодотворное сотрудничество и содействие во временной занятости студентов. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60610.php

Церемония закрытия третьего трудового семестра состоялась в Бресте


Вадим Кравчук подчеркнул, что сегодня Белорусский республиканский союз молодежи стал не просто преемником комсомола, он взял его лучшие традиции, трансформирует их в современное время и находит поддержку у молодежи. 

«По итогам встречи актива ОО БРСМ с Главой государства, я уверен, что эти традиции будут развиваться и передаваться из поколения в поколение», — отметил Вадим Кравчук. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60610.php

Церемония закрытия третьего трудового семестра состоялась в Бресте


После приветственной речи первый заместитель главы города вручил почетные грамоты за личный вклад в реализацию государственной молодежной политики, организацию и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. 

В 2018 году бойцы студенческих отрядов трудились на строительстве таких объектов 1000-летия, как детский сад по улице Генерала Благовещенского, Кобринский путепровод, строительство Западного обхода, автовокзал, школа-сад, детский сад и другие объекты. Этот внушительный список говорит о доверии органов исполнительной власти к данному направлению деятельности. 

В адрес лучших бойцов студенческих отрядов сегодня также звучали слова поздравлений от почетных гостей. На празднике были отмечены образцовые наниматели из числа организаций и предприятий города Бреста и Брестской области. 

Уже сегодня в адрес исполкома поступают новые заявки от организаций с просьбой направить на работу в третьем трудовом семестре 2019 года бойцов студенческих отрядов. Это еще раз подчеркивает профессиональный уровень работы, который достигнут сегодня.

 
Теги: Брест
 
 
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В ходе мероприятия были подведены итоги трудовой деятельности студенческих отрядов нашего города. В торжественной церемонии приняли участие представители...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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