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Незаявленная в документах пиротехника выявлена на границе

14.11.2018 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли два случая незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза пиротехнических изделий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60609.php

Незаявленная в документах пиротехника выявлена на границе

В обоих случаях грузовые автомобили, в которых перемещалась пиротехника, следовали из Польши. При таможенном досмотре автопоездов установлено, что в их полуприцепах находятся товары, не заявленные в сопроводительных документах. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60609.php

Незаявленная в документах пиротехника выявлена на границе

Незаконно ввозилось на территорию ЕАЭС свыше 14 тыс. упаковок с 130 тыс. единиц пиротехнических изделий в ассортименте. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60609.php

Незаявленная в документах пиротехника выявлена на границе

По предварительной оценке общая стоимость товара составила около 5 тыс. белорусских рублей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60609.php

Незаявленная в документах пиротехника выявлена на границе

По двум фактам Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно перемещаемых товаров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60609.php

Незаявленная в документах пиротехника выявлена на границе

Брестская таможня напоминает, что ввезти такой товар на территорию Республики Беларусь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям, и, соответственно, задекларировав его.

Перемещение пиротехнических изделий через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещено. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60609.php

Незаявленная в документах пиротехника выявлена на границе

 
 
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли два случая незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза...
 
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Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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