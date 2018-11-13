Незаявленная в документах пиротехника выявлена на границе

В пункте пропуска «Козловичи» сотрудники Брестской таможни пресекли два случая незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза пиротехнических изделий.



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В обоих случаях грузовые автомобили, в которых перемещалась пиротехника, следовали из Польши. При таможенном досмотре автопоездов установлено, что в их полуприцепах находятся товары, не заявленные в сопроводительных документах.



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Незаконно ввозилось на территорию ЕАЭС свыше 14 тыс. упаковок с 130 тыс. единиц пиротехнических изделий в ассортименте.



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По предварительной оценке общая стоимость товара составила около 5 тыс. белорусских рублей.



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По двум фактам Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно перемещаемых товаров.



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Брестская таможня напоминает, что ввезти такой товар на территорию Республики Беларусь могут индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям, и, соответственно, задекларировав его.

Перемещение пиротехнических изделий через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещено.



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