В Антарктике обнаружены следы древнего суперконтинента

Ученые обнаружили следы древних континентов подо льдами Антарктики, передает портал Live Science .

Сообщается, что международная группа геофизиков сделала трехмерную карту земной литосферы и сопоставила данные спутника Европейского космического агентства GOCE о гравитационном поле Земли с данными с других зондов. В результате ученые смогли просветить Антарктиду, которая считалась «слепой зоной».

По словам автора исследования, геофизика Кильского университета Йорга Эббинга, увиденное отсылает ученых ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с окружающими ее континентами.

В частности установлено, что ряд областей Восточной Антарктиды связан с Гондваной, в которую входили Африка, Индия, Австралия и Южная Америка. Кроме того, выяснилось, что кора Западной Антарктики гораздо тоньше, чем Восточной.

Отметим, что суперконтинент Гондвана образовался в конце докембрийского периода (750-540 млн лет назад) и распался примерно 180 млн лет назад.