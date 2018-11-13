﻿ В Антарктике обнаружены следы древнего суперконтинента. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Антарктике обнаружены следы древнего суперконтинента

14.11.2018 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Антарктике обнаружены следы древнего суперконтинента
www.globallookpress.com

Ученые обнаружили следы древних континентов подо льдами Антарктики, передает портал Live Science.

Сообщается, что международная группа геофизиков сделала трехмерную карту земной литосферы и сопоставила данные спутника Европейского космического агентства GOCE о гравитационном поле Земли с данными с других зондов. В результате ученые смогли просветить Антарктиду, которая считалась «слепой зоной».

В Антарктике обнаружены следы древнего суперконтинента Крупнейшая в мире морская природоохранная зона будет создана в Антарктике

По словам автора исследования, геофизика Кильского университета Йорга Эббинга, увиденное отсылает ученых ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с окружающими ее континентами.

В частности установлено, что ряд областей Восточной Антарктиды связан с Гондваной, в которую входили Африка, Индия, Австралия и Южная Америка. Кроме того, выяснилось, что кора Западной Антарктики гораздо тоньше, чем Восточной.

Отметим, что суперконтинент Гондвана образовался в конце докембрийского периода (750-540 млн лет назад) и распался примерно 180 млн лет назад.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые также выяснили, что кора Западной Антарктики гораздо тоньше, чем Восточной
 
Новости дня
Новости разные
 
У ДТЗ з удзелам малакавоза і мікрааўтобуса загінулі 5 жанчын
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика