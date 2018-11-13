В Беларуси сняли документальный фильм о мастерах плавания





Документальная белорусская кинокартина режиссера Станислава Купченко повествует о пути к победам плавательной команды "Минского клуба мастеров плавания "Зубр".

Посредством рассказа о системном подходе к подготовке и высочайшей мотивации спортсменов, фильм раскрывает секреты достижения высоких спортивных результатов. А именно белорусским клубом "Зубр" (М.Крук, И.Коваленок, П.Лагун, П.Зинькевич) были завоеваны все самые престижные международные титулы в плавании в категории Мастерс, чего ранее не удавалось ни одному эстафетному квартету: "золото" и мировой рекорд в эстафетном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в категории Мастерс (2015 год), "золото" - на чемпионате Европы по водным видам спорта (2016 год), - два "золота" в эстафетах на Всемирных играх Мастерс (2017 год).

Благодаря вышеперечисленным достижениям клуб "Зубр" широко известен за рубежом, а интерес к Беларуси через многотысячное сообщество пловцов в мире постоянно растет. Фильм "Никого впереди" не является лишь биографичным или документальным, эта мотивационная картина может служить своего рода библией к достижению высоких результатов и быть показана во многих спортивных учреждениях.

Герои фильма повествуют об истории своих побед посредством афоризмов и лозунгов, приковывая внимание зрителя к своему виду спорта, находящегося сейчас в тяжелом положении, в Олимпийской программе которого разыгрывается около 100 медалей. Хотя речь в фильме и строится на основе плавания, спортсмены явно не ведут повествование лишь о своем виде, мотивируя к таким же достижениям абсолютно в любом виде спорта.

"Идея проекта заключалась в том, чтобы показать, что при верном подходе к организации именно белорусские спортсмены, объединенные в команду, могут при любых обстоятельствах на чемпионатах самого высокого уровня добиваться исключительно золотых наград. Показать, что если есть мечта, то есть и возможность, и путь между ними – это труд". – резюмирует автор проекта Илья Коваленок.

Мировое движение Мастерс – это возможность вести активный образ жизни, повышать качество жизни, заниматься спортом, выступая за клубы, в том числе на престижных мировых соревнованиях, для людей в возрасте от 18 лет и старше. В 1986 году на Конгрессе ФИНА (Международная федерация плавания) плавание в категории Мастерс было объявлено отдельным видом спорта, называющимся – плавание в разрезе возрастных категорий. Чемпионаты мира по плаванию в категории Мастерс проводятся с 1978 года.

Численность участников вместе со зрителями на чемпионатах мира составляет около 170 000 человек, что говорит о зрелищности и популярности данного вида спорта. Исходя из того, что в Беларуси вскоре появится Национальный центр водных видов спорта, станет возможным проведение чемпионата мира по плаванию и в нашей стране. Это открывает большие возможности для развития туризма, привлечения инвестиций в страну, популяризации среди населения здорового образа жизни, формирования ценностей у молодежи на примере успешных достижений. Этот фильм может послужить источником вдохновения для тренеров и спортсменов нашей страны.

Один из героев фильма Павел Лагун, участник двух Олимпийских игр, говорит: "На сегодняшний день популярность плавания в мире набирает обороты. Мысли могут врать, результаты врать не могут, а результаты в других странах неимоверно растут".

Данный фильм поднимает вопросы развития клубной системы в белорусском спорте, которая является основой национального спорта во многих ведущих странах мира. Она базируется на персональной заинтересованности людей и не требует от государства бюджетной поддержки. Важно, что деятельность главных героев находится в едином русле с государственной политикой развития спорта – как массового, так и спорта высших достижений. Все это в полной мере соответствует государственной программе формирования здорового образа жизни населения Беларуси.

Плавание, как один из самых полезных для здоровья видов спорта, имеет прямое отношение к предупреждению рисков развития различных заболеваний. Геннадий Вишняков, заслуженный тренер Беларуси, тренер команды "Зубр" объясняет: "Отраженные в фильме события – это новый взгляд на плавание. Помимо контроля за сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, эндокринной системами, важными и сложнейшими аспектами являются – психология спортсмена и его мотивация. Главное – победа, а не участие!". Фильм "Никого впереди" – это не история команды, это "новый продукт" о достижении результата – через интеллектуальный подход – основанный на истинном патриотизме. Это возможность увидеть: как ни смотря ни на что можно побеждать, и побеждать именно белорусским спортсменам!