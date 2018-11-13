



В ближайшее время планируется улучшить работу с мобильными операторами, чтобы информировать должников с помощью автодозвона и СМС-рассылки. Об этом сообщил главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко.

"Должники будут получать СМС-сообщения о возбуждении исполнительного производства и, возможно, еще каких-то исполнительных действиях. Этот вопрос тоже прорабатывается", – сказал Дмитрий Коваленко.

Вместе с тем и сейчас закон об исполнительном производстве позволяет использовать эти средства связи, чтобы достучаться до должника.

В Минске проходит международная практическая конференция "Развитие системы принудительного исполнения", посвященная 5-летию системы органов принудительного исполнения Беларуси. Участники обсуждают актуальные вопросы в сфере исполнительного производства для последующего совершенствования законодательства, поиска оптимальных путей развития системы принудительного исполнения, повышения ее эффективности, пишет БЕЛТА.