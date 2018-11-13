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С 5 по 25 ноября проходит акция «Едем на Евровидение»

14.11.2018 — Разное | Mlife  
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С 5 по 25 ноября ООО «Евроторг» проводит акцию «Едем на Евровидение», суть которой заключается в том, чтобы совместно со звездами белорусской эстрады посетить по одному детскому дому в каждой области Беларуси, где воспитанники будут демонстрировать свои творческие способности. Самым талантливым, по мнению жюри, вручат билеты на финал детского Евровидения в «Минск-Арене», а так же проведут экскурсию по столице с посещением студии Белтелерадиокомпании.

Так посчастливилось, что 12 октября, накануне Всемирного дня доброты, благотворительная акция была проведена в Мозырском детском доме. Зам. директора по УВР Василенко Галина Петровна поделилась с нами тем, как это событие важно и волнительно для их воспитанников:

«В первую очередь, такие мероприятия важны для социализации детей, возможность побывать в Минске, пообщаться со звездами белорусской эстрады и телевидения – все это плодотворно влияет на благополучное развитие личности. Спасибо команде «Евроторга», которая помогает осуществить детские мечты! Мы все с воодушевлением и восторгом отнеслись к этому конкурсу, ребята тщательно подбирали репертуар, изучали историю Евровидения, работали над созданием своего образа от костюма до прически. Более того, мы в целом ответственно относимся к повышению музыкальной культуры, проводим «Музыкальные гостиные», где дети знакомятся с исполнителями, композиторами и музыкантами. На последней нашей встрече мы поближе узнали творчество Искуи Абалян, и вот теперь певица предстанет перед нами живьем, это очень волнительно и вдохновляюще одновременно!».

Царил поистине праздничный дух, администрации детского дома удалось создать теплую  атмосферу, и когда все собрались в уютном зале, началась концертная программа! Ребята подошли к мероприятию творчески и первым номером все вместе исполнили песню собственного сочинения, посвященную детскому Еевровидению! А дальше дети выступали с сольными номерами, каждый раскрылся как личность, со своим неповторимым репертуаром. В финале мероприятия команда «Евроопта» во главе с известным телеведущим и руководителем пресс-службы ООО «Евроторг» Егором Хрусталевым и знаменитой артисткой Искуи Абалян  определились с победителями, ими стали Вика Бабамурадова, Таня Баранова и Максим Городецкий, которые уже 25 ноября отправятся на праздник в Минск.  И хотя по признанию жюри, приза достоин абсолютно каждый ребенок, все же необходимо придерживаться правил конкурса, тем не менее, поощрительные призы получили все дети. А качестве главного подарка Искуи Абалян исполнила с ребятами песню из своего репертуара «Другая жизнь», и, не смотря на технические условности, подтвердила свой профессионализм, вызвав у зрителей признание и восхищение!

Так благодаря неравнодушной команде ООО «Евроторг» у детей, чьи родители не могут о них позаботиться, появился шанс проявить себя и увидеть этот мир чуточку шире!


Вдохновляйтесь таким примером, дарите радость, поздравляем со Всемирным днем доброты! 
 
Теги: Минск
 
 
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С 5 по 25 ноября ООО «Евроторг» проводит акцию «Едем на Евровидение», суть которой заключается в том, чтобы совместно со звездами белорусской эстрады посетить по...
 
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