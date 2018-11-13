Головокружения и обмороки, учащенный пульс, слабость и низкое давление, тревожность, боли в спине и в груди, вздутие живота… Если вы обращались к врачу с такими симптомами, наверняка хоть раз слышали, что у вас «просто вегетососудистая дистония». « Здоровье Mail.ru » объясняет, несуществующее ли это расстройство или признак серьезной болезни.



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Что это такое?

Вегетососудистая дистония, или ВСД, — загадочное расстройство с размытыми проявлениями, такого диагноза нет в международной классификации болезней МКБ-10. Самый близкий к ВСД диагноз по МКБ-10 звучит как «Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы».

Вот как выглядит описание расстройства: «Симптомы обычно бывают двух типов, ни один из которых не указывает на нарушение конкретного органа или системы.

Первый тип симптомов — это жалобы, основанные на объективных признаках вегетативного раздражения, таких, как сердцебиение, потливость, покраснение, тремор и выражение страха и беспокойства относительно возможного нарушения здоровья.

Второй тип симптомов — это субъективные жалобы неспецифического или изменчивого характера, такие, как быстротечные боли по всему телу, ощущение жара, тяжести, усталости или вздутия живота, которые пациент соотносит с каким-либо органом или системой органов». Проще говоря, вегетососудистая дистония — это когда что-то болит и беспокоит, но где — непонятно. Чаще всего врачи ставят ВСД, когда попросту не понимают, что с вами происходит. На самом деле за симптомами ВСД могут скрываться реальные болезни — от безобидных до угрожающих. Согласно МКБ-10, медики должны исключить другие расстройства, прежде чем диагностировать вегетососудистую дистонию.

Ипохондрическое расстройство

Ипохондрия — это чрезмерная озабоченность своим здоровьем. Человек с таким расстройством уверен, что у него есть какая-то редкая, страшная и/или неизлечимая болезнь, хотя все анализы и обследования у него в порядке. Неудивительно, что ипохондрик рассматривает банальные симптомы — например, периодическое головокружение или учащение пульса, которые могут быть нормальны в определенных ситуациях — как признаки загадочного заболевания. Пациент с ипохондрией может проводить годы в походах по врачам, получая диагноз ВСД. Такой ответ на то, чем вызваны его мучения, не может удовлетворить ипохондрика. Но что же на самом деле с ним не так?

Один из вариантов ответа лежит на поверхности — ипохондрия может сопровождать депрессию и тревожное расстройство. Поэтому вместо того, чтобы ходить к неврологу, кардиологу и гастроэнтерологу в попытке вылечить симптомы, стоит обратиться к психиатру.

Синдром раздраженного кишечника

Необъяснимые расстройства пищеварения, вздутие и метеоризм тоже любят относить к признакам ВСД. Хотя на самом деле, скорее всего, речь идет о синдроме раздраженного кишечника (СРК). Среди симптомов СРК — вздутие, повышенное газообразование, диарея и/или запоры, боль в животе. Обычно эти расстройства не постоянны — они могут то усиливаться, то внезапно исчезать, во многом влияет на это образ жизни.

Во-первых, это питание: исследования показывают, что людям с СРК стоит ограничить прием некоторых продуктов. Причем у каждого человека набор «пищевых триггеров» индивидуален: у одних это молочные продукты, у других — сладости. Объединяет их то, что все эти продукты содержат разные — как простые, так и сложные — углеводы.

Для избавления от СРК медики рекомендуют попробовать FODMAP-диету . Сначала нужно убрать все продукты с потенциально «опасными» углеводами, а затем по одному добавлять их обратно в рацион. Если определенная категория пищи вызывает ухудшение симптомов — придется отказаться от этих продуктов.

Во-вторых, на проявления СРК влияет стресс. Чем дольше вы находитесь в стрессе, и чем он сильнее, тем больше будет нарушаться пищеварение. А постоянный синдром раздраженного кишечника может привести к депрессии и тревожному расстройству — и они, в свою очередь, ухудшат проявления СРК. Так что, если одна диета не помогает избавиться от проблем с пищеварением, есть смысл обратиться к психотерапевту.

Фибромиалгия

Боли в разных частях тела, включая спину, голову и грудную клетку, хроническую усталость, покалывания в руках и ногах, синдром беспокойных ног — все это врачи любят списывать на ВСД. Хотя эти симптомы вполне могут указывать на фибромиалгию. Это хронический болевой синдром, точную причину которого пока не нашли. Известно лишь, что им страдает около 2−8% людей, женщины болеют примерно в 10 раз чаще мужчин, и нет никакого анализа для подтверждения болезни. Конечно, удобно списать непонятные боли на ВСД, но это лишь приведет к тому, что пациент продолжит страдать. На самом деле есть достаточно эффективные способы бороться с фибромиалгией. Для начала нужно нормализовать образ жизни: достаточно спать, умеренно заниматься спортом и йогой, ограничить сладкое, избегать сильных стрессов.

Фибромиалгия тоже часто связана с депрессией — хотя непонятно, что из этого причина, а что следствие. В любом случае, если боли не проходят после смены привычек на более здоровые, есть смысл обратиться к психиатру. В самых сложных случаях от фибромиалгии могут спасти мощные лекарства — миорелаксанты и противосудорожные. Назначать их должен грамотный невролог, который знаком с диагнозом «фибромиалгия» и ведением таких пациентов.

«Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями»

Так в МКБ-10 называют целую категорию расстройств, которые могут вызывать симптомы ВСД. Среди них, например, астма, язвенный колит и крапивница — болезни, у которых в качестве «побочки» могут быть психосоматические проявления. Их и называют по ошибке «вегетососудистой дистонией».

Под прикрытием ВСД существует огромный спектр заболеваний. Это может быть всего лишь синдром раздраженного кишечника, который лечится диетой, а может — опасная для жизни клиническая депрессия.

В любом случае, в симптомах «вегетососудистой дистонии» почти всегда силен психосоматический компонент. И если врачи упорно ставят вам ВСД, а в работе организма никаких отклонений найти не удается — вероятно, стоит найти другого специалиста и/или возможно обратиться к психотерапевту или психиатру.