Количество партнеров у детей напрямую связано с числом партнеров у матери, неважно был ли это официальный брак или сожительство. Об этом пишет N+1 со ссылкой на PLoS ONE.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Источник: pixabay.com

Американские психологи под руководством Клер Кэмп Душ (Claire Kamp Dush) проанализировали данные Национального опроса молодежи 1979 года. В них участвовали юноши и девушки, которых впервые интервьюировали в 1979 году. До 1994 года они участвовали в опросах ежегодно, а затем, до 2012, раз в два года. Всего исследователи проанализировали данные 7152 человек.

Психологи выдвинули три гипотезы. Во-первых, они предположили, что на стабильность отношений будут влиять экономические причины. Более бедные семьи будут менее прочными и будут чаще распадаться, а дети, которые будут наблюдать разводы или разрыв неофициальных отношений, будут чаще разводиться сами.

Другим фактором авторы считают «наследование» от матери к детям навыков общения и черт характера, которые делают мать более или менее привлекательной для потенциальных партнеров. Например, дети страдающих депрессией матерей часто плохо умеют контролировать свои эмоции, выстраивать отношения с другими людьми и сами зачастую страдают депрессией. Поэтому их браки будут менее прочными.

Согласно третьей гипотезе, на «наследование» брачного поведения будет влиять то, как мать относится к своим обязательствам. Если дети будут видеть, что она часто разводится или разрывает неофициальные отношения, они, в свою очередь, будут вести себя так же. При этом старшие дети женщины, которые наблюдали подобное поведение чаще, чем младшие, и, следовательно, тоже должны чаще менять партнеров.

Оказалось, что в целом дети копировали «брачное поведение» матери — чем больше у нее было партнеров, тем больше партнеров было и у детей.

Ученые подтвердили часть своих гипотез. Плохое финансовое положение действительно дестабилизирует партнерские отношения; дети бедных матерей чаще меняли партнеров и создавали новые отношения. При этом оказалось, что дети работающих женщин чаще вступали в новые отношения, чем те, чья мать не работала.

Предположение о «передаче по наследству» навыков общения и благоприятствующих браку черт характера тоже подтвердилось. Дети матерей, у которых были плохие навыки общения, сами выстраивали менее стабильные отношения.

Третья гипотеза, однако не подтвердилась. У старших и младших детей одной матери было одинаковое число партнеров и оно не зависело от того, как часто им приходилось наблюдать разводы или разрыв отношений.

«Возможно, у матерей, у которых было больше партнеров, нет хороших навыков общения, они плохо справляются с конфликтами или у них есть ментальные проблемы, которые могут ухудшить отношения и привести к их дестабилизации. Независимо от точного механизма, матери могут передать эти черты своим детям, так что отношения детей с их партнерами станут менее прочными», — говорит Кэмп Душ.