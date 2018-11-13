"Не хотелось лечь там всем вместе". Как убивали парня возле академии авиации



Алексей К., фото: vk.ru

Фото: obrazovanie.by

10-я городская клиническая больница, фото: stoprs.com

“Мы посадили его в машину. Ну как посадили... затащили. Около 18:25 подъехали к приёмному отделению. Я побежал к регистратуре. Объяснил, что человека избили, он без сознания, срочно нужна каталка. В регистратуре сидела женщина, которая начала расспрашивать: “Молодой человек, а почему вы скорую не вызвали? А как вы его привезли? А как это произошло?”. Вопросы сыпались и сыпались. Тогда я сказал: “Женщина, мне нужна каталка, вы понимаете, что он без сознания? Надо что-то делать!”. Она отправила меня в 3-й кабинет. Я подошёл, открыл дверь — там никого не было и был выключен свет”.

Фото из интернет-источника

“Мы ждали, что скажут. Нам долго ничего не говорили. Где-то в районе 20:00 я узнал, что Лёша умер. Об этом нам не врачи сообщили, а дежурный охранник отделения”.

“Самого Рустама тоже задержали. Скорее всего, он сейчас в СИЗО. В милиции говорят, что будут разбираться. Но, думаю, дело замнут. Понимаете, у ребят этой национальности [Влад не уточняет, какой именно. — Еврорадио] деньги всегда есть. Они же не за бесплатно учатся в авиационной академии. Мы — граждане, тут живём, и можем туда не поступить. А они поступают, порой толком не зная русского языка. Понятно — учатся на платном. Сейчас, как я узнал, у каждого, кого задержали, есть свой адвокат. Мне кажется, всё будет проведено втихую, никто не станет предавать ситуацию огласке”.

— вспоминает тот день Влад Г., друг убитого парня. —Влад Г. и Алексей К. дружили с восьмого класса. Часто общались, вместе занимались пожарным спортом, в одно время построились и переехали в новые дома в Степянке. В тот вечер, когда произошла трагедия, Влад тоже был рядом с другом.— продолжает Влад. —Лёша попросил друзей подождать его, мол, пойду поговорю. Ребята остались. Влад говорит, что беседа продолжалась 2-3 минуты, а потом из-за микроавтобуса, стоящего в темноте, выскочили несколько человек. Они обступили Лёшу.рассказывает Еврорадио Влад. —Влад попросил Лёшиного друга подогнать машину. Совсем рядом с общежитием Академии гражданской авиации находится 10-я больница. Парни решили, что будет быстрее завезти Лёшу самим, чем вызывать скорую и ждать.Мимо кабинета шёл врач. Влад окликнул его и тот сказал, что каталку можно взять где-то в конце коридора. После того, как парень подвёз её почти к регистратуре, тот же врач подбежал, расспросил, что да почему, и помог друзьям положить Лёшу на каталку. В это время Влад увидел, что под задранной кровавой тельняшкой друга — рана от удара ножом. Лёшу увезли в реанимацию.Голос собеседника Еврорадио срывается, но он продолжает:Из больницы парней повезли в РОВД Заводского района, а потом — на место происшествия. Там он подробно рассказал, как всё происходило. По словам Влада, милиция задержала пятерых.