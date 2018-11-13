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"Не хотелось лечь там всем вместе". Как убивали парня возле академии авиации

14.11.2018 13:37 — Разное | UDF  
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Алексей К., фото: vk.ru
Вечером 12 ноября в Минске, возле общежития Академии гражданской авиации в Чижовке убили 21-летнего Алексея К. Парень не был студентом — он пришёл к общежитию, чтобы поговорить с “бывшим” своей девушки Леры. По подозрению в убийстве задержан тот самый “бывший” — 18-летний студент академии Рустам Р.

“В понедельник я вернулся из Питера и созвонился с Лёшей, — вспоминает тот день Влад Г., друг убитого парня. — Мы поговорили, он спросил, как я добрался. Потом рассказал, что Рустам — бывший парень его девушки Леры, с которой Лёша встречается где-то с прошлого месяца, не даёт ей прохода. Названивает, достаёт, доводит до слёз... Разговор с ним уже был, встреча прошла на ножах и с одной, и со второй стороны. Вроде, тогда всё решилось, но Рустам не отступил и взялся за старое”.

"Не хотелось лечь там всем вместе". Как убивали парня возле академии авиации

Фото: obrazovanie.by

Влад Г. и Алексей К. дружили с восьмого класса. Часто общались, вместе занимались пожарным спортом, в одно время построились и переехали в новые дома в Степянке. В тот вечер, когда произошла трагедия, Влад тоже был рядом с другом.

“Сюда [к общежитию БГАА. — Еврорадио] подъехал ещё один Лёшин друг, мы с ним знакомы не были, — продолжает Влад. — Лёша написал Рустаму, что приехал. Встреча была назначена на 18:00. Стояли, ждали... Потом Рустам ему сам позвонил, мол, я здесь, подходи. Там, получается, такая дорога от КПП вниз уходит – неосвещённая, помню, что были припаркованные машины. Внизу стоял Рустам — один. Я не могу описать его внешность, мы раньше не виделись. Помню просто силуэт”.

Лёша попросил друзей подождать его, мол, пойду поговорю. Ребята остались. Влад говорит, что беседа продолжалась 2-3 минуты, а потом из-за микроавтобуса, стоящего в темноте, выскочили несколько человек. Они обступили Лёшу.

“Кто ударил первым, я не знаю. Потом мне в милиции сказали — сначала ударил Рустам. Началась драка. Лёша стал отвечать. Били всей толпой — ногами, руками. Куда придётся, — рассказывает Еврорадио Влад. — Мы подбежали, пытались помочь, но нас было двое, а их — намного больше. Как-то не хотелось лечь там всем вместе. Лёшу избивали, он отвечал до последнего, пока не лёг на землю. Когда лежал, они его всё равно добивали. Я подбежал, стал отталкивать. Когда ушли, Лёша был уже просто никакой, лежал с испуганными глазами, еле дышал. На тельняшке было огромное кровавое пятно. Единственное, что произнёс — моё имя. И всё”.

Влад попросил Лёшиного друга подогнать машину. Совсем рядом с общежитием Академии гражданской авиации находится 10-я больница. Парни решили, что будет быстрее завезти Лёшу самим, чем вызывать скорую и ждать.

"Не хотелось лечь там всем вместе". Как убивали парня возле академии авиации

10-я городская клиническая больница, фото: stoprs.com

“Мы посадили его в машину. Ну как посадили... затащили. Около 18:25 подъехали к приёмному отделению. Я побежал к регистратуре. Объяснил, что человека избили, он без сознания, срочно нужна каталка. В регистратуре сидела женщина, которая начала расспрашивать: “Молодой человек, а почему вы скорую не вызвали? А как вы его привезли? А как это произошло?”. Вопросы сыпались и сыпались. Тогда я сказал: “Женщина, мне нужна каталка, вы понимаете, что он без сознания? Надо что-то делать!”. Она отправила меня в 3-й кабинет. Я подошёл, открыл дверь — там никого не было и был выключен свет”.


Мимо кабинета шёл врач. Влад окликнул его и тот сказал, что каталку можно взять где-то в конце коридора. После того, как парень подвёз её почти к регистратуре, тот же врач подбежал, расспросил, что да почему, и помог друзьям положить Лёшу на каталку. В это время Влад увидел, что под задранной кровавой тельняшкой друга — рана от удара ножом. Лёшу увезли в реанимацию.

"Не хотелось лечь там всем вместе". Как убивали парня возле академии авиации

Фото из интернет-источника

Голос собеседника Еврорадио срывается, но он продолжает:

“Мы ждали, что скажут. Нам долго ничего не говорили. Где-то в районе 20:00 я узнал, что Лёша умер. Об этом нам не врачи сообщили, а дежурный охранник отделения”.


Из больницы парней повезли в РОВД Заводского района, а потом — на место происшествия. Там он подробно рассказал, как всё происходило. По словам Влада, милиция задержала пятерых.

“Самого Рустама тоже задержали. Скорее всего, он сейчас в СИЗО. В милиции говорят, что будут разбираться. Но, думаю, дело замнут. Понимаете, у ребят этой национальности [Влад не уточняет, какой именно. — Еврорадио] деньги всегда есть. Они же не за бесплатно учатся в авиационной академии. Мы — граждане, тут живём, и можем туда не поступить. А они поступают, порой толком не зная русского языка. Понятно — учатся на платном. Сейчас, как я узнал, у каждого, кого задержали, есть свой адвокат. Мне кажется, всё будет проведено втихую, никто не станет предавать ситуацию огласке”.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, возле общежития Академии гражданской авиации в Чижовке убили 21-летнего Алексея К.
 
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