|
Под Калинковичами маршрутка вылетела на встречку под молоковоз. Погибли все пассажиры
Фото: УСК по Гомельской области
Как сообщили
В результате пять пассажирок микроавтобуса погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, отмечается в сообщении УСК.
Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый снег принес и первые жертвы непогоды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)