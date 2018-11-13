Под Калинковичами маршрутка вылетела на встречку под молоковоз. Погибли все пассажиры



Фото: УСК по Гомельской области

Как сообщилив пресс-службе УСК по Гомельской области, 14 ноября около 11 часов под Калинковичами на 176-ом километре трассы М10 микроавтобус VW Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.В результате пять пассажирок микроавтобуса погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, отмечается в сообщении УСК.Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП.