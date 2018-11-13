"Она уже давно могла умереть": астролог рассказал о болезнях Пугачевой



Алла Пугачева. Фото: Sputnik / Рамиль Ситдиков

В гороскопе российской певицынет признаков того, что ей грозит онкологическое заболевание.У 69-летней артистки, вероятно, "целый букет" заболеваний, рассказаластрологВ частности, гороскоп указывает на возможные гормональные сбои, проблемы с печенью и почками, но- заметил астролог.Кроме того, он напомнил, что певица достаточно богата, чтобы справиться с любым заболеванием при помощи современной медицины.- сказал Влад Росс.В то же время он добавил: настоящую угрозу для жизни Аллы Пугачевой может представлять только инфаркт или инсульт.- сказал он.Ранее астролог Влад Росс рассказал, что, судя по гороскопу, у Аллы Пугачевой и, скорее всего, чисто платонические отношения.