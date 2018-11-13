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"Она уже давно могла умереть": астролог рассказал о болезнях Пугачевой

14.11.2018 13:15 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: Sputnik / Рамиль Ситдиков
Астролог предполагает, что 69-летняя Пугачева, вероятно, страдает от множества заболеваний.

В гороскопе российской певицы Аллы Пугачевой нет признаков того, что ей грозит онкологическое заболевание.

У 69-летней артистки, вероятно, "целый букет" заболеваний, рассказал UAportal астролог Влад Росс.

В частности, гороскоп указывает на возможные гормональные сбои, проблемы с печенью и почками, но "больше всего проблем с сердечно-сосудистой системой".

"Благодаря Луне в Скорпионе она может справиться с этим. Очень часто так бывает – когда Луна в Скорпионе, человек со всеми своими болячками может доживать до очень преклонного возраста", - заметил астролог.

Кроме того, он напомнил, что певица достаточно богата, чтобы справиться с любым заболеванием при помощи современной медицины.

"Поэтому хоронить мы ее не будем – лет до 85 может дотянуть", - сказал Влад Росс.

В то же время он добавил: настоящую угрозу для жизни Аллы Пугачевой может представлять только инфаркт или инсульт.

"Она уже давно могла умереть от сердца. Инфаркт она может не осилить. Или инсульт", - сказал он.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что, судя по гороскопу, у Аллы Пугачевой и Максима Галкина, скорее всего, чисто платонические отношения.

 
 
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Астролог предполагает, что 69-летняя Пугачева, вероятно, страдает от множества заболеваний.
 
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Полымя
Lida.Info
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Светлы шлях
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