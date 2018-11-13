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"Раздвинь ноги - ты за рулем": как я училась в автошколе

14.11.2018 13:02 — Разное | UDF  
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Фото: Владимир Веленгурин
Сменив около десятка инструкторов по вождению, корреспондент «КП» пришла к выводу, что автошколы в стране можно закрыть.

Все, надоело! Надоел общественный транспорт. Надоели таксисты, не знающие ни города, ни русского языка. В общем, я решилась. Нашла автошколу с кучей филиалов в разных районах города (будет удобно выбирать места для занятий) и отправилась в центральный офис. Он оказался где-то ближе к МКАД. «Вот тебе и большая филиальная сеть», - подумала я тогда, но с намеченного пути не свернула. А зря.


Упражнение с флешкой

Мы подписали договор, я внесла деньги за обучение. Тут же выяснилось, что учебный материал в стоимость не входит. А зачем он мне, когда все есть в интернете? Оказалось, флешка c экзаменационными билетами - неотъемлемая часть учебы. Зачет по теории ставился только после сдачи флешки с решенными заданиями на ней. Вот только продавалась она в другом офисе на противоположном конце Москвы. Когда я туда добралась, оказалось, что флешек нет. Мне посоветовали звонить на неделе.


- Флешки привезли, приезжайте, - обнадежила меня через пару дней автошкольная сотрудница.

Я отправилась в очередной поход. На месте выяснилось, что опоздала: флешки опять разобрали.

Тут нервы уже не выдержали: нашла контакты директора автошколы и позвонила высказать все, что думаю. На следующий день флешка была у меня в компьютере.


Тренажер развивающего общения

Перед тем как сесть за настоящий руль, надо отучиться на специальных компьютерных тренажерах.

Занятия вела Ирина Ивановна - дама неопределенного возраста, которая большую часть времени курила и разглагольствовала на общие темы. За несколько дней обучения я узнала, как ест ее свекровь, как знаки зодиака влияют на сон, можно ли привлечь любовь в офис. И ничего про вождение автомобиля. Впрочем, злобной Ирина Ивановна не была: вся группа в назначенный день автоматом получила зачет.


Опять за парту

Лев Наумович, преподаватель теории, был добрейшим старичком. Занятия проходили в обычной школе. Мы сидели за партами и поднимали руки. Я нервничала и путалась в ответах, с завистью глядя, как другие будущие водители бойко решают тест. Но потом, заглянув в тетрадку соседа, поняла, что нужно просто зачитать заранее отмеченный правильный вариант ответа.

Лев Наумович смотрел на все шалости снисходительно.

Осознав, что пользы от таких занятий ноль, решила заняться самообразованием и налечь на флешку. В отличие от преподавателя, флешка не рассказывала байки и не рассуждала о политике, ее сложно было обмануть. Но оказалось, что записанная на ней программа-тест постоянно глючит: отвечаю на вопросы очередного билета, а правильно или нет - узнать не могу. Позвонила в центральный офис - после нудных выяснений флешку в конце концов мне заменили.


В машине с любителем пива

Наконец меня выпустили на практические занятия.

Удобно расположенная для меня площадка освобождалась только через полгода. Придется ездить за тридевять земель. Но хотя бы более-менее приемлемое время можно выбрать?

- Берите что дают. Свободных инструкторов у нас мало, - отрезали в офисе.

Я взяла Редискина. Он любил пиво (сообщил об этом на первом занятии) и был уверен в своей неотразимости.

- Раздвигай ноги, - сказал без долгих предисловий.

К такому напору я была не готова. Оказалось, речь шла о педалях - сцепление выжимаешь одной ногой, тормоз с газом - другой. Разобравшись с ногами, мы покрутили руль. Машина во время всех манипуляций оставалась на месте.

- А когда поедем-то? - спросила я.

- Может, сразу на МКАД? - усмехнулся Редискин.

Два занятия подряд я крутила руль и жала на педали. Каков Редискин на дороге, я не узнала - наставник куда-то исчез.

Новый инструктор Иван был буддистом, балдел от шансона. Иван безумно любил свою машину. Если камушек на дороге или тем более лужа только попадали в поле видимости, тут же впадал в истерику. Представлял, как я наеду на препятствие и нанесу его железному сокровищу непоправимую травму. Пришлось напомнить, что плачу ему деньги. Аргумент сработал. Вообще, напоминание про деньги действовало безотказно и на всех последующих инструкторов.

У Ивана тоже были свои хитрости.

- Если ученик не может сделать змейку (упражнение на площадке), я его заставляю присесть 20 раз, - делился Иван своими педагогическими приемами.

Сам он «исчезал» периодически. Медитировал, откинувшись на сиденье, зависал в телефоне с игрушками или в чате с женой.

Зато, когда я от злости путала тормоз с газом, расслабленный буддист тут же материализовывался из своего астрала и начинал истерично материться. Сначала я ему отвечала в том же духе, а потом пошла писать жалобу в ставший уже родным офис автошколы.

- Найти приличного автоинструктора не получится, - сказала опытная подруга. Работа эта непрестижная. Платят им всего 30 тыс. руб. Но и делать, с другой стороны, ничего особенно не надо: только иногда нажимай на дублирующие педали.


«Вы - ходячие банкоматы»

Следующий инструктор Павел Степанович производил впечатление оптимистичного и рассудительного, он пришел в автошколу после разорения собственного бизнеса. До этого очками торговал. На занятиях только и разговоров было, что об оправах, которые он купил, а продать так и не смог. Когда в автошколе в очередной раз задержали зарплату, решил вернуться к своим очкам.

"Раздвинь ноги - ты за рулем": как я училась в автошколе

Калькулятор получения водительских прав Фото: Дмитрий Полухин

- Зачем тебе автошкола? Я вот купил права. И все хорошо. Вас теперь учу, - разоткровенничался он на прощание. И еще сказал, что особо могу не стараться. С первого раза внутренний экзамен еще никто не сдал. А он нужен, иначе тебя не допустят к экзамену в ГИБДД. Если теория обычно сдается легко, то на практическом вождении - это так называемые площадка и город - валят курсантов как могут.

Фокус в том, что перед переэкзаменовкой надо дополнительные занятия покупать. Еще тысячи рубликов в копилку жадной автошколы!

- Вы у нас ходячие банкоматы, - припечатал инструктор.

Мой следующий учитель Саша был настолько флегматичен и такой уставший, что однажды заснул в машине. Его из автошколы выгнали. Однажды, придя на занятия, я его не обнаружила...

На экзамен меня выпускал инструктор, имени которого я вообще не знаю. Запомнила только, что ходил он в шлепках поверх шерстяных носков с изображением котиков. Перед внутренним экзаменом прямо сказал, что через него можно передать деньги экзаменатору. Я презрительно фыркнула. Как итог - провал на сдаче и необходимость покупать дополнительные занятия. А стоило-то занятие 1,5 тыс. руб. Берешь несколько - получаешь небольшую скидку. При покупке десяти занятий внутренний экзамен ставят автоматом. Этим предложением я слабовольно воспользовалась. Мысль о том, что автошкола останется в моей жизни еще на какое-то время, была непереносима.

Но автошкола не отпускала. Мне позвонили и намекнули, что через инструкторов можно передать деньги гаишникам, которым надо будет сдавать итоговый экзамен. Это стоило 60 тыс. руб. Но только за практическое вождение.

- Теорию ни за какие деньги не купить, там все строго, - нашептывал мне инструктор. - Хотя тысяч за 80 помогу договориться, - добавил он.

В итоге к практическому экзамену меня натаскали знакомые.

Когда с новеньким водительским удостоверением в кармане я садилась в машину для первой самостоятельной поездки, подумала: «А зачем вообще мне была нужна эта автошкола?»

 
 
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Корреспондент "КП" пришла к выводу, что автошколы в стране можно закрыть.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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