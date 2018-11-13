ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голливудский режиссёр едет снимать кино в Микашевичах

14.11.2018 12:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстрационное фото из группы massovka_brest в ВК
Съёмки кинофильма в городе гранитодобытчиков запланированы на 25 и 26 ноября. Картину снимает Вадим Перельман.

Фильм, рабочее название которого «Уроки персидского», основан на реальных событиях, время действий – Вторая мировая война. Ожидается, что в главных ролях снимутся известные актёры. Но кто именно, пока не афишируется.

Режиссёр драмы – американский актёр, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вадим Перельман, родившийся в Киеве и эмигрировавший за океан в 1977 году.

Его самый знаменитый фильм – «Дом из песка и тумана» (2003) был отмечен тремя номинациями премии «Оскар». Второй голливудский фильм — «Мгновения жизни» с Умой Турман — вышел на экраны в 2007 году и получил смешанные отзывы кинокритиков.

Съёмки будут проходить в Бресте и Микашевичах. Самую массовую сцену с участием 220 актеров планируется снять в областном центре. Сейчас готовятся деревянные декорации концлагеря, а для участия в фильме ищут людей, которые могли бы сыграть евреев.

Гранитный карьер облюбовали многие кинорежиссеры, возможно, «каменные дюны» привлекли создателей кино и на этот раз.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Съёмки кинофильма в городе гранитодобытчиков запланированы на 25 и 26 ноября. Картину снимает Вадим Перельман.
 
Новости дня
Новости разные
 
В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика