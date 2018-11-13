

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Политик считает, что размер потребительской корзины не должен быть меньше десяти тысяч, а прожиточного минимума - не менее 20 тысяч, передает. Он также призвал других депутатов и министров последовать его примеру и попробовать в течение месяца питаться на три с половиной тысячи рублей.Как рассказал ранее, в его рационе содержатся овощи, а также яйца. Такие продукты депутат выбрал, чтобы уложиться в стоимость региональной потребительской корзины. Между тем участник эксперимента сбросил несколько килограммов. Однако врачи утверждают, что подобная диета вредна и потерянный вес вернется вместе с лишними килограммами, так как в такой пище в основном углеводы, не хватает жиров и белков, а также минеральных веществ и микроэлементов. Это приведет к увеличению веса и может негативно сказаться на здоровье.Напомним, свой эксперимент Николай Бондаренко затеял после дискуссии с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, утверждавшей, что 3,5 тысячи рублей достаточно для жизни на месяц. Впоследствии чиновница была уволена.