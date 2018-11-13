Синоптики рассказали о погоде на Новый год



Фото: depositphotos.com

Москвичам и тем, кто приедет в столицу на праздники, стоит готовиться к усилению морозов.сообщила о предварительном прогнозеУстойчивый снежный покров устанавливается в европейской части России в последних числах ноября. Однако это не гарантирует сугробов к Новому году.- отмечает синоптик.В целом же в Москве обещают теплый декабрь, в среднем, на один градус выше климатической нормы.Выше нормы средняя месячная температура также ожидается в Иркутской области и Бурятии, как следует из Вероятностного прогноза температурного режима в России на отопительный период 2018/2019 годы. Он опубликован на сайте Гидрометцентра России. Зато холоднее, чем в прошлом году может оказаться декабрь "на большей части Центрального и Северо-Западного федеральных округов, на севере Приволжского и Уральского федеральных округов, а также на северо-востоке Якутии и севере Чукотки".