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Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами

14.11.2018 13:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе столкнулись МАЗ и микроавтобус: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла около 11 часов. Все подробности сейчас устанавливает следствие.

Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами

Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами

ГАИ предупреждает водителей об осложнении дорожных условий из-за погоды.

Так, мокрый снег и дождь уже стали причиной серьезных аварий на трассе Орша – Могилев. Здесь опрокинулся автобус.

Под Сморгонью в кювете оказалась маршрутка. Два человека госпитализированы. Всего медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам. В момент аварии был сильный дождь, и в какой-то момент водитель потерял управление.

Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами

Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами
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Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами

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Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе столкнулись МАЗ и микроавтобус: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла...
 
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