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Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами
Новости Беларуси. В Калинковичском районе столкнулись МАЗ и микроавтобус: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла около 11 часов. Все подробности сейчас устанавливает следствие.
ГАИ предупреждает водителей об осложнении дорожных условий из-за погоды.
Так, мокрый снег и дождь уже стали причиной серьезных аварий на трассе Орша – Могилев. Здесь опрокинулся автобус.
Под Сморгонью в кювете
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Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе столкнулись МАЗ и микроавтобус: погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла...
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