Попросил пересадить: стюардесса нарисовала «окно» недовольному пассажиру

Новости Японии. В Японии стюардесса в ответ на просьбу пассажира пересадить его к окну нарисовала «окно» на бумаге.

Как сообщает DailyMail, один из пассажиров самолёта, который летел в США, пожаловался на отсутствие окна. Мужчина понадеялся, что его пересадят в более удобное место, но стюардесса придумала хитрый план.

Бортпроводница ненадолго отлучилась, а затем вернулась и прикрепила возле пассажира «окно» – рисунок морского пейзажа с облаками.



Фото: twitter.com/kooo_TmS_suke

На этом история могла бы закончиться, но другой пассажир сфотографировал рисунок стюардессы и опубликовал его на своей странице в Twitter. Публикация набрала почти восемь тысяч ретвитов и более 15 тысяч «нравится».

Осенью 2018 года в Китае стюардесса приняла предложение руки и сердца во время полёта в самолёте.