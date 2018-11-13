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Попросил пересадить: стюардесса нарисовала «окно» недовольному пассажиру
Новости Японии. В Японии стюардесса в ответ на просьбу пассажира пересадить его к окну нарисовала «окно» на бумаге.
Как
Бортпроводница ненадолго отлучилась, а затем вернулась и прикрепила возле пассажира «окно» – рисунок морского пейзажа с облаками.
На этом история могла бы закончиться, но другой пассажир сфотографировал рисунок стюардессы и опубликовал его на своей странице в Twitter. Публикация набрала почти восемь тысяч ретвитов и более 15 тысяч «нравится».
Осенью 2018 года в Китае стюардесса приняла предложение руки и сердца во время полёта в самолёте.
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Новости Японии. В Японии стюардесса в ответ на просьбу пассажира пересадить его к окну нарисовала «окно» на бумаге. Как сообщает DailyMail, один из пассажиров...
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