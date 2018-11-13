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В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми

14.11.2018 12:54 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. К юбилею принца Чарльза – сыну королевы исполняется 70 лет – появились его новые фото вместе с семьей.

Снимки были опубликованы в официальном Twitter-аккаунте Кларенс Хаус. Снимки были сделаны в саду резиденции, где живет принц Чарльз вместе со второй супругой Камиллой Паркер-Боулз.

В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми
Фото: twitter.com/clarencehouse

Вместе с ними на фотографии запечатлены и сыновья Чарльза вместе с семьями. На снимке принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи, а также принц Гарри вместе с женой Меган Маркл. Пара станет родителями весной 2019 года.

В честь юбилея принца Чарльза появились его фото с сыновьями, их жёнами и детьми
Фото: twitter.com/clarencehouse

Снимки появились в сети на день раньше запланированного срока публикации.

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Новости Великобритании. К юбилею принца Чарльза – сыну королевы исполняется 70 лет – появились его новые фото вместе с семьей. Снимки были опубликованы в...
 
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