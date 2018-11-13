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Хоккейная Экстралига. «Динамо-Молодечно» разгромило «Беларусь-U20», «Неман» уступил «Металлургу»

14.11.2018 12:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Три матча прошли 13 ноября в дивизионе А белорусской хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В центральном поединке «Шахтер» принимал «Юность». В напряженной борьбе победы добились хозяева льда. В других матчах «Динамо-Молодечно» разгромило команду «Беларусь-U20», а «Неман» неожиданно уступил «Металлургу».
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Три матча прошли 13 ноября в дивизионе А белорусской хоккейной Экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном поединке «Шахтер»...
 
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