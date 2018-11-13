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Достаточно ли пациенту один раз пройти обучение в школе диабета? Эндокринолог рассказал о современных способах лечения болезни

14.11.2018 12:49 — Разное | СТВ  
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В Беларуси более двух с лишним тысяч детей живут с диагнозом «сахарный диабет» 1-го и 2-го типа. Ежегодно число маленьких пациентов с коварным недугом растёт на 4-5%. 14 ноября во всем мире отмечают День борьбы с диабетом. 

Поговорим о причинах возникновения и перспективах лечения этого недуга. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач-эндокринолог Городского эндокринологического диспансера – Елена Сазонова.

Как жить с диабетом?

Елена Сазонова, врач-эндокринолог Городского эндокринологического диспансера:

Сегодня сахарный диабет является тем диагнозом, с которым можно полноценно жить и вести здоровую, счастливую жизнь. Это доказывают наши пациенты, и можно привести достаточно много примеров известных личностей, политиков, олимпийских чемпионов, актёров и так далее, которые с этим заболеванием достигают определённых успехов.

Что касается школ диабета и обучения: в нашем Городском эндокринологическом диспансере успешно работает школа уже 21 год. Если до 2016 года это была школа диабета 2-го типа, то с 2016 года открыт специальный курс для пациентов с диабетом 1-го типа.

Школа диабета – это специальная образовательная программа для пациентов с сахарным диабетом, которая позволяет получить все необходимые знания и навыки для успешного контроля за своим заболеванием. Это управление своей жизнью с сахарным диабетом.

Мы не можем предусмотреть все жизненные ситуации, которые могут происходить с человеком, у которого сахарный диабет. Но мы может дать все необходимые знания и навыки, которые он будет успешно применять в своей жизни. И сегодня обучение – это не просто какой-то дополнительный фактор, который может использоваться, а может – и нет. Это один из вариантов и методов, который должен быть обязательно включён в лечение пациента.

Если мы говорим о медицине, то даже год и два в современном медицинском времени – это большое количество времени, за которое внимание, мнение и отношение к какой-то определенной проблеме может поменяться кардинальным образом.

И обучение рекомендуется проходить через какие-то определённые промежутки времени. То есть все мировые сообщества сходятся во мнении, что проходить заново курс и обучение в школе диабета нужно как минимум раз в пять лет.

Лечить болезнь будет значительно сложнее, чем её не допустить.

«Мы сидим в телефонах и не так много времени уделяем физической активности». Что ещё приводит к сахарному диабету?
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В Беларуси более двух с лишним тысяч детей живут с диагнозом «сахарный диабет» 1-го и 2-го типа. Ежегодно число маленьких пациентов с коварным недугом растёт на 4-5%. 14...
 
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