|
Достаточно ли пациенту один раз пройти обучение в школе диабета? Эндокринолог рассказал о современных способах лечения болезни
В Беларуси более двух с лишним тысяч детей живут с диагнозом «сахарный диабет» 1-го и 2-го типа. Ежегодно число маленьких пациентов с коварным недугом растёт на 4-5%. 14 ноября во всем мире отмечают День борьбы с диабетом.
Поговорим о причинах возникновения и перспективах лечения этого недуга. Гость программы
Как жить с диабетом?
Елена Сазонова, врач-эндокринолог Городского эндокринологического диспансера:
Что касается школ диабета и обучения: в нашем Городском эндокринологическом диспансере успешно работает школа уже 21 год. Если до 2016 года это была школа диабета 2-го типа, то с 2016 года открыт специальный курс для пациентов с диабетом 1-го типа.
Мы не можем предусмотреть все жизненные ситуации, которые могут происходить с человеком, у которого сахарный диабет. Но мы может дать все необходимые знания и навыки, которые он будет успешно применять в своей жизни. И сегодня обучение – это не просто какой-то дополнительный фактор, который может использоваться, а может – и нет. Это один из вариантов и методов, который должен быть обязательно включён в лечение пациента.
И обучение рекомендуется проходить через какие-то определённые промежутки времени. То есть все мировые сообщества сходятся во мнении, что проходить заново курс и обучение в школе диабета нужно как минимум раз в пять лет.
Лечить болезнь будет значительно сложнее, чем её не допустить.
Новости по теме
Оценить риск заболевания и пройти медобследования. БГМУ проводит акции во Всемирный день борьбы с диабетом
‡агрузка...
Пять человек погибли при столкновении молоковоза и микроавтобуса под Калинковичами
Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов
Калифорния превратилась в выжженную пустыню из-за природных пожаров
Иголки в грушах обнаружили в Австралии
В Индонезии из кабины колеса обозрения выпали несколько человек
В аварии с маршруткой под Сморгонью пострадали два человека
Белорусский Дед Мороз возглавил топ-10 новогодних персонажей среди стран СНГ
В минском Доме офицеров собираются люди, чтобы проводить Игоря Лученка в последний путь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Достаточно ли пациенту один раз пройти обучение в школе диабета? Эндокринолог рассказал о современных способах лечения болезни
В Беларуси более двух с лишним тысяч детей живут с диагнозом «сахарный диабет» 1-го и 2-го типа. Ежегодно число маленьких пациентов с коварным недугом растёт на 4-5%. 14...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)