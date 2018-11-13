|
ЛГБТ-сообществу запретили посещать минский спортивный клуб «Волат»
>
Пока Tinder
Что по этому поводу думает ЛГБТ-активист Андрей Завалей
Андрей у себя в Facebook пишет о том, что не призывает людей бойкотировать клуб, потому что «хорошее полезное дело ребята делают». Но призывает все к критике и открытому диалогу «чтобы можно было пытаться делать хорошие дела не только «для настоящих», а для «всех»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока Tinder разрабатывает дополнительные опции для трансгендеров и небинарных людей, минский физкультурно-спортивный клуб «Волат» вводит запрет на посещение для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)