ЛГБТ-сообществу запретили посещать минский спортивный клуб «Волат»

Пока Tinder разрабатывает дополнительные опции для трансгендеров и небинарных людей, минский физкультурно-спортивный клуб «Волат» вводит запрет на посещение для ЛГБТ-сообщества (и не только).



Запись о персонах нон-грата клуба появилась на странице «Волата» в «ВКонтакте». В соцсети клуба пишут: «В ФСК запрещён вход алкоголикам и наркоманам, а так же лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и любым лицам, имеющим одежду и атрибутику, пропагандирующую вышеуказанные деструктивное поведение (листья марихуаны, реклама алкоголя, радужные флаги и т.д.)».



Причины появления «черного списка» клуб аргументировал так: «Мы воспитываем детей, собираем вокруг себя здравых людей и вышеперечисленные категории лиц – персоны нон-грата в «Волате». Всех согласных с правилами ждём! Беларусь будет сильной, трезвой, спортивной!»

Что по этому поводу думает ЛГБТ-активист Андрей Завалей

Андрей у себя в Facebook пишет о том, что не призывает людей бойкотировать клуб, потому что «хорошее полезное дело ребята делают». Но призывает все к критике и открытому диалогу «чтобы можно было пытаться делать хорошие дела не только «для настоящих», а для «всех»

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