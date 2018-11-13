О проведении проверок на ИООО «Кроноспан»

ИООО «Кроноспан» имеет расчетную санитарно-защитную зону (далее - СЗЗ) размером от 300 м в восточном и юго-восточном направлении до 981 м в северном.

В 2017 году выдано санитарно-гигиеническое по проекту СЗЗ деревообрабатывающего предприятия ООО «Кроноспан НТ». Производственные участки ООО «Кроноспан НТ» запланировано разместить в границах промплощадки ИООО «Кроноспан». СЗЗ ИООО «Кроноспан» не изменилась.

Значения максимальных расчетных концентраций химических веществ, шума не превышают предельно-допустимые концентрации и уровни.





Предприятием разработан график периодического лабораторного контроля по 5 веществам: азота оксид (азота диоксид); аммиак; формальдегид; твердые частицы (недифференцированные по составу пыль/аэрозоль); углерод оксид и шума в 16 точках.

В Сморгонском зональном центре гигиены и эпидимиологии нам сообщили, что п ериодичность проведения лабораторных исследований согласно программы периодического лабораторного контроля ИООО «Кроноспан» на 2018 год составляет не реже 1 раза в квартал, кроме того ежемесячно проводятся исследования Сморгонским зональным ЦГЭ в порядке государственного санитарного надзора. Исследования атмосферного воздуха и измерения шума проводятся на границе СЗЗ и территории жилой застройки (в том числе в ночное время).

За период с 2015-2018 гг. (первый производственный корпус линии ДСП введен в эксплуатацию в декабре 2014 года), выполнено 79 замеров по шуму, по химическим веществам 153 исследования. Превышений ПДК и ПДУ не установлено.

Согласно проведенных измерений и исследований уровень звука в дневное время составляет от 41 дБА до 52 дБА (ПДУ - 55 дБА), в ночное время:33-43 дБА (ПДУ-45 дБА), концентрация формальдегида (расчетная –19,8-20,7 мкг/м3) от «не обнаружено» до 24,2мкг/м3(ПДК-30мкг/м3), твердые частицы (расчетная 123-183 мкг/м3) - от 24 мкг/м3 до 178,8 мкг/м3 (ПДК 300 мкг/м3), азота оксиды (расчетная 57,5-78 мкг/м3) - от 15,0 мкг/м3до 64 мкг/м3 (ПДК 250 мкг/м3), углерода оксид (расчетная 950-1000 мкг/м3) – от 198 мкг/м3 до 442 мкг/м3 (ПДК 5000 мкг/м3).

Предприятием выполнено мероприятие по установке шумозащитного экрана с северной стороны окорочного барабана с целью снижения шума.