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Сколько минут нужно заниматься, чтобы была польза для здоровья
В США пересмотрели
Если раньше речь шла о том, что смысл от упражнений появляется, если выполнять их хотя бы десять минут, то сейчас американцам рекомендовали «двигаться больше и сидеть меньше» когда только возможно — пусть даже физическая активность займет две минуты. Основываясь на результатах исследований, ученые пришли к выводу, что для здоровья полезно любое количество упражнений. Некоторые преимущества вы ощутите мгновенно: например, улучшение сна и снижение беспокойства.
Рекомендации по оптимальному количеству физической активности в неделю остались
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В США пересмотрели Руководство по физической активности
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