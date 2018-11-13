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Сколько минут нужно заниматься, чтобы была польза для здоровья

14.11.2018 13:57 — Разное | Tut.by  
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В США пересмотрели руководство по физической активности, рассказывает CNN. Последний раз документ менялся десять лет назад, существенное различие — в рекомендованных минутах физической активности.


Фото: pixabay.com

Если раньше речь шла о том, что смысл от упражнений появляется, если выполнять их хотя бы десять минут, то сейчас американцам рекомендовали «двигаться больше и сидеть меньше» когда только возможно — пусть даже физическая активность займет две минуты. Основываясь на результатах исследований, ученые пришли к выводу, что для здоровья полезно любое количество упражнений. Некоторые преимущества вы ощутите мгновенно: например, улучшение сна и снижение беспокойства.

Рекомендации по оптимальному количеству физической активности в неделю остались прежними — от 150 до 300 минут умеренных аэробных нагрузок или от 75 до 150 минут интенсивных занятий (либо эквивалентное сочетание двух типов активности). К ним нужно добавлять две силовые тренировки в неделю.

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В США пересмотрели Руководство по физической активности
 
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