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"Солдат ребенка обидел". Лукашенко просят вмешаться в ситуацию с демонтажом зала гимнастики

14.11.2018 13:51 — Разное | Tut.by  
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Чемпион мира по спортивной гимнастике и детский тренер сегодня Дмитрий Касперович, а также родители его воспитанников — единственные, кто борется за сохранение исторического зала гимнастики в Центральном доме офицеров. В нем растили призеров Олимпиад и первенств мира с 1936 года. С 13 ноября по решению Министерства обороны зал демонтируют, а после ремонта он должен стать площадкой для игровых видов спорта.

Родители тренировавшихся у Касперовича детей передали в редакцию TUT.BY кадры, на которых видно — залу уже нанесен ущерб. В телефонном разговоре с представителем Минобороны Касперовичу говорят, что его это не касается. Ему предложили разместиться этажом ниже, однако там высота потолков (2,5 метра) не соответствует требованиям к помещениям для занятий спортивной гимнастикой.

В интервью TUT.BY Дмитрий признает, что гимнастика погибает, и обращается за помощью к президенту страны и главе Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко. Год назад на встрече с руководителем Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ Лукашенко выразил надежду на скорое возвращение белорусских гимнастов в мировую элиту.

Отметим, что зал спортивной гимнастики СК ВС Беларуси является одним из старейших в Беларуси и функционирует со дня основания спортивного комплекса Центрального дома офицеров. В послевоенные годы здесь работал заслуженный тренер СССР Роман Ваткин. Среди его воспитанников был серебряный призер Олимпийских игр 1960 года в Риме Николай Милигуло, также ставший впоследствии заслуженным тренером СССР. В свою очередь Милигуло подготовил Александра Малеева, серебряного призера Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

Здесь же начал свою карьеру двукратный абсолютный чемпион мира, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы в личном и командном зачетах Иван Иванков. В 2001 году сборная Беларуси в составе Виталия Валинчука, Александра Кружилова, Дениса Савенкова, Дмитрия Касперовича и Ивана Иванкова выиграла золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Касперович и родительский состав его школы направляли письма ведомству, которому принадлежит зал спортивной гимнастики, то есть в Минобороны, а также пытались заручиться поддержкой руководителей Минспорта и Белорусской ассоциации гимнастики. В качестве аргументов по сохранению зала для занятий спортивной гимнастики они приводили следующее: историческая значимость объекта для данного вида спорта, необходимость его развития, полное оснащение гимнастическим оборудованием и незначительное финансирование обслуживания зала.

 
 
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Чемпион мира по спортивной гимнастике и детский тренер сегодня Дмитрий Касперович, а также родители его воспитанников - единственные, кто борется за сохранение...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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