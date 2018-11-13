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Киберпреступность в Беларуси молодеет

14.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Рост киберпреступности в Пинске впечатляет: в 2018 году он составил более 72% по отношению к прошлому году. Львиная доля интернет-хищений остается нераскрытой, а специалисты по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий единогласно утверждают: ситуация в стране с каждым годом становится все напряженнее. О специфике такого рода преступлений и новых способах ухищрений интернет-мошенников корреспонденту «ПВ» рассказал старший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Пинского ГОВД Григорий ОМЕЛЬКОВИЧ.

  Приблизительно от 15 до 19 лет - именно такой средний возраст злоумышленников, орудующих в социальных сетях. Часть из них - профи в своем деле, хакеры, другие же - дилетанты, простые мошенники. Но объединяет этих людей одно - способ наживы. 

  Пару лет назад произошел любопытный для наших правоохранителей случай: 16-летний подросток из Столина смог «обуть» более ста белорусов. Молодой человек  занимался взломом страничек в социальных сетях и похищал деньги с банковских карточек горожан. Правоохранители, занимавшиеся  задержанием преступника, ожидали увидеть опытного взрослого хакера, но уж никак не подростка. 

  - На данный момент в Пинске в отношении преступлений в сфере высоких технологий довольно напряженная ситуация, - отмечает Г. Омелькович. - В 2017 году за десять месяцев по данной линии было совершено 29 преступлений, в 2018 - 50. Процент раскрываемости интернет-хищений в 2018 году за 10 месяцев составил 35,8%. Как показывает практика, киберпреступники, как правило, не белорусы, а жители России, Украины, США, стран Европы. Не исключено, что совершают преступления одни и те же люди. Очень часто нам удается через IP-адрес вычислить злоумышленников, найти их реальное месторасположение. Всю полученную по иностранным злоумышленникам информацию мы передаем в национальный контактный пункт, который и занимается дальнейшим оперативным осуществлением обмена информацией с другими странами.

  Основная доля преступлений приходится на соцсеть Вконтакте. Злоумышленники пользуются тем, что безналичные расчеты становятся все более популярными, увеличивается число пользователей электронных платежных систем. У кибермошенников есть множество различных схем, чтобы заполучить деньги. Многие из них не новы и избиты: такие как, например, взлом социальных сетей - мошенники вступают с жертвой в диалог и просят перевести деньги на карту либо пытаются выудить данные банковской карты. Последнее время злоумышленники получают реквизиты банковских карт и переводят деньги через QIWI-кошелек. 

  Г. Омелькович рассказал случай, который произошел не так давно. Молодой человек дал свою банковскую карточку девушке, чтобы та могла через интернет-банкинг оплатить услуги. За время, пока девушка совершала операцию, злоумышленникам удалось подключиться к карте и снять более 200 рублей. В ходе беседы с сотрудниками милиции девушка призналась, что раньше скидывала парню на телефон через вайбер реквизиты банковской карточки. Преступникам без труда удалось запеленговать мобильный телефон и получить нужную для них информацию. В дальнейшем было установлено, что находились злоумышленники на территории Украины. 

  Или еще один любопытный пример: в одной комнате общежития проживали две девушки. В момент, когда одна из них отсутствовала, страничку подружки взломали, и мошенники от лица отсутствующей соседки попросили скинуть деньги на карту. Конечно же, девушка решила выручить подругу и дала свои реквизиты злоумышленникам. Лишь впоследствии девушки поняли, что их обманули. 

  Что необходимо было сделать в подобной ситуации, чтобы не остаться «с носом»? Позвонить приятельнице и выяснить всю информацию самостоятельно. Помните: взлом социальной странички — минутное дело, и вы никогда не знаете, с кем общаетесь по ту сторону экрана. 

  Рекомендации:

  Не храните в соцсетях компрометирующую информацию: интимные фото либо иную личную информацию, которая может стать объектом шантажа для злоумышленников. Если на ваших компьютерах появляются заставка - логотип МВД или КГБ - и сообщение о том, что компьютер заблокирован правоохранителями, а для разблокировки нужно заплатить определенную сумму, ни в коем случае не пересылайте деньги. Помните: государственные структуры не занимаются блокированием компьютера и не просят оплатить штрафы на веб-кошельки. 

  Не заходите на незнакомые ссылки и сомнительные сайты, поскольку ссылки-ловушки считывают информацию о реквизитах, способны похитить личные данные и доставить массу финансовых проблем.

  Записала Наталья ЛЕШКЕВИЧ
 
 
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  Рост киберпреступности в Пинске впечатляет: в 2018 году он составил более 72% по отношению к прошлому году. Львиная доля интернет-хищений остается нераскрытой, а...
 
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Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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Радзiма
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