Киберпреступность в Беларуси молодеет

Рост киберпреступности в Пинске впечатляет: в 2018 году он составил более 72% по отношению к прошлому году. Львиная доля интернет-хищений остается нераскрытой, а специалисты по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий единогласно утверждают: ситуация в стране с каждым годом становится все напряженнее. О специфике такого рода преступлений и новых способах ухищрений интернет-мошенников корреспонденту «ПВ» рассказал старший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Пинского ГОВД Григорий ОМЕЛЬКОВИЧ.

Приблизительно от 15 до 19

лет - именно такой средний возраст злоумышленников, орудующих в социальных сетях. Часть из них - профи в своем деле, хакеры, другие же - дилетанты, простые мошенники. Но объединяет этих людей одно - способ наживы.



Пару лет назад произошел любопытный для наших правоохранителей случай: 16-летний подросток из Столина смог «обуть» более ста белорусов. Молодой человек занимался взломом страничек в социальных сетях и похищал деньги с банковских карточек горожан. Правоохранители, занимавшиеся задержанием преступника, ожидали увидеть опытного взрослого хакера, но уж никак не подростка.



- На данный момент в Пинске в отношении преступлений в сфере высоких технологий довольно напряженная ситуация, - отмечает Г. Омелькович. - В 2017 году за десять месяцев по данной линии было совершено 29 преступлений, в 2018 - 50. Процент раскрываемости интернет-хищений в 2018 году за 10 месяцев составил 35,8%. Как показывает практика, киберпреступники, как правило, не белорусы, а жители России, Украины, США, стран Европы. Не исключено, что совершают преступления одни и те же люди. Очень часто нам удается через IP-адрес вычислить злоумышленников, найти их реальное месторасположение. Всю полученную по иностранным злоумышленникам информацию мы передаем в национальный контактный пункт, который и занимается дальнейшим оперативным осуществлением обмена информацией с другими странами.



Основная доля преступлений приходится на соцсеть Вконтакте. Злоумышленники пользуются тем, что безналичные расчеты становятся все более популярными, увеличивается число пользователей электронных платежных систем. У кибермошенников есть множество различных схем, чтобы заполучить деньги. Многие из них не новы и избиты: такие как, например, взлом социальных сетей - мошенники вступают с жертвой в диалог и просят перевести деньги на карту либо пытаются выудить данные банковской карты. Последнее время злоумышленники получают реквизиты банковских карт и переводят деньги через QIWI-кошелек.



Г. Омелькович рассказал случай, который произошел не так давно. Молодой человек дал свою банковскую карточку девушке, чтобы та могла через интернет-банкинг оплатить услуги. За время, пока девушка совершала операцию, злоумышленникам удалось подключиться к карте и снять более 200 рублей. В ходе беседы с сотрудниками милиции девушка призналась, что раньше скидывала парню на телефон через вайбер реквизиты банковской карточки. Преступникам без труда удалось запеленговать мобильный телефон и получить нужную для них информацию. В дальнейшем было установлено, что находились злоумышленники на территории Украины.



Или еще один любопытный пример: в одной комнате общежития проживали две девушки. В момент, когда одна из них отсутствовала, страничку подружки взломали, и мошенники от лица отсутствующей соседки попросили скинуть деньги на карту. Конечно же, девушка решила выручить подругу и дала свои реквизиты злоумышленникам. Лишь впоследствии девушки поняли, что их обманули.



Что необходимо было сделать в подобной ситуации, чтобы не остаться «с носом»? Позвонить приятельнице и выяснить всю информацию самостоятельно. Помните: взлом социальной странички — минутное дело, и вы никогда не знаете, с кем общаетесь по ту сторону экрана.

Рекомендации:

Не храните в соц

сетях компрометирующую информацию: интимные фото либо иную личную информацию, которая может стать объектом шантажа для злоумышленников. Если на ваших компьютерах появляются заставка - логотип МВД или КГБ - и сообщение о том, что компьютер заблокирован правоохранителями, а для разблокировки нужно заплатить определенную сумму, ни в коем случае не пересылайте деньги. Помните: государственные структуры не занимаются блокированием компьютера и не просят оплатить штрафы на веб-кошельки.



Не заходите на незнакомые ссылки и сомнительные сайты, поскольку ссылки-ловушки считывают информацию о реквизитах, способны похитить личные данные и доставить массу финансовых проблем.

Записала

Наталья ЛЕШКЕВИЧ