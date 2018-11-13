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Хусаенов предлагает не сажать бизнесменов, а надевать электронные браслеты

14.11.2018 14:05 — Разное | Партизан  
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Управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов, выступая в парламенте, предложил смягчить наказание для внутренних инвесторов за налоговые нарушения.



- Я предлагаю заменить громкие посадки на домашние аресты... Уже новые технологии появились. Уже появились браслеты, с помощью которых можно отследить, где человек находится.

Когда идет речь о налоговом споре, по мнению Хусаенова, сам предприниматель заинтересован уладить конфликт. В конечном итоге все громкие дела в Беларуси решались через договоренности.

Из личного опыта глава «Зубр Капитала» знает, что в Западной Европе есть примеры, когда белорусские или украинские бизнесмены имели налоговые споры с властями. Но их не сажали за решетку, а наказывали финансово.

Такие вещи, которые решают в спокойной обстановке... Они лучше способствуют инвестиционному климату в стране.

 
 
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Управляющий партнер ООО «Зубр Капитал» Олег Хусаенов, выступая в парламенте, предложил смягчить наказание для внутренних инвесторов за налоговые нарушения.
 
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Полымя
Lida.Info
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Светлы шлях
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