Хусаенов предлагает не сажать бизнесменов, а надевать электронные браслеты









- Я предлагаю заменить громкие посадки на домашние аресты... Уже новые технологии появились. Уже появились браслеты, с помощью которых можно отследить, где человек находится.





Когда идет речь о налоговом споре, по мнению Хусаенова, сам предприниматель заинтересован уладить конфликт. В конечном итоге все громкие дела в Беларуси решались через договоренности.





Из личного опыта глава «Зубр Капитала» знает, что в Западной Европе есть примеры, когда белорусские или украинские бизнесмены имели налоговые споры с властями. Но их не сажали за решетку, а наказывали финансово.





Такие вещи, которые решают в спокойной обстановке... Они лучше способствуют инвестиционному климату в стране.