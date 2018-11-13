SWIFT отключила Иран от своей системы

Как отметил заместитель министра финансов США, Вашингтон собирается жестко внедрять санкции против Ирана.





Он также отметил, что США готовы принять дополнительные меры, если нужно будет усилить давление.





США в понедельник ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики.





В тот же день был приостановлен доступа нескольких банков Ирана к системе обмена сообщениями SWIFT, сообщает Reuters.