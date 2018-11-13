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Минский спортивный клуб запретил вход «лицам нетрадиционной сексуальной ориентации»

14.11.2018 13:43 — Разное | Партизан  
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Физкультурно-спортивный клуб «Волат» разместил в своем сообществе ВКонтакте объявление о начале социального проекта «Открытый Зал».



В конце объявления клуб перечислил лица, которым запрещен вход на тренировки: «В ФСК "Волат" запрещён вход алкоголикам и наркоманам, а так же лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и любым лицам имеющим одежду и атрибутику пропагандирующую вышеуказанные деструктивное поведение (листья марихуаны, реклама алкоголя, радужные флаги и т.д.). Мы воспитываем детей, собираем вокруг себя здравых людей и вышеперечисленные категории лиц — персоны нон-грата в "Волате"».

Журналисты позвонили по контактному номеру клуба и спросили: как «Волат» собирается определять ориентацию посетителей? На что нам ответили, что «не обязаны отвечать на ваши вопросы».

В описании «Волата» на сайте говорится следующее: «В физкультурно-спортивном клубе «Волат» каждый желающий в любом возрасте, начиная с 4 лет, может сделать уверенные шаги на пути к здоровому образу жизни, где нет места алкоголю, табаку и наркотикам. Где спорт, физическая культура и внутреннее развитие гармонично совершенствуют человека. Выберите для себя и Ваших детей занятия по душе: каратэ, кроссТренинг (фунциональный треннинг), ММА (смешанные единоборства), физическая подготовка дошкольников».

У клуба восемь залов по всему Минску, пишет The Village.

 
Теги: Минск
 
 
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Физкультурно-спортивный клуб «Волат» разместил в своем сообществе ВКонтакте объявление о начале социального проекта «Открытый Зал».
 
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Полымя
Lida.Info
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Светлы шлях
Единство
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