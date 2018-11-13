Минский спортивный клуб запретил вход «лицам нетрадиционной сексуальной ориентации»









В конце объявления клуб перечислил лица, которым запрещен вход на тренировки: «В ФСК "Волат" запрещён вход алкоголикам и наркоманам, а так же лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и любым лицам имеющим одежду и атрибутику пропагандирующую вышеуказанные деструктивное поведение (листья марихуаны, реклама алкоголя, радужные флаги и т.д.). Мы воспитываем детей, собираем вокруг себя здравых людей и вышеперечисленные категории лиц — персоны нон-грата в "Волате"».





Журналисты позвонили по контактному номеру клуба и спросили: как «Волат» собирается определять ориентацию посетителей? На что нам ответили, что «не обязаны отвечать на ваши вопросы».





В описании «Волата» на сайте говорится следующее: «В физкультурно-спортивном клубе «Волат» каждый желающий в любом возрасте, начиная с 4 лет, может сделать уверенные шаги на пути к здоровому образу жизни, где нет места алкоголю, табаку и наркотикам. Где спорт, физическая культура и внутреннее развитие гармонично совершенствуют человека. Выберите для себя и Ваших детей занятия по душе: каратэ, кроссТренинг (фунциональный треннинг), ММА (смешанные единоборства), физическая подготовка дошкольников».



