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Новые "приключения" Петрухина: пошел брать интервью у милиционера и провел ночь в ИВС
Сейчас известный блогер уже на свободе, но суд назначили лишь на 16 ноября - из-за загруженности.
В Бресте 13 ноября был задержан активист и блогер Сергей Петрухин.
Как сообщает ПЦ "
Осинкин давать интервью отказался, а Сергея Петрухина задержали. Александру Кабанову удалось уйти.
Также стало известно, что сразу после задержания опорный пункт закрыли изнутри, а все попытки дозвониться туда закончились безрезультатно - на телефон никто не отвечал.
По истечении трех часов с момента задержания Сергей Петрухин смог позвонить Кабанову и сообщить, что на ночь остается в изоляторе временного содержания.
Позже выяснилось, что блогера задержали якобы за неявку в воскресенье, 4 ноября (!), по повестке в милицию. Ему вменяют статью 24.6 КоАП (уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс).
Сегодня, 14 ноября, Петрухина привезли в суд Ленинского района. Однако суд оказался загруженным. Заседание по делу назначили на 11.00 16 ноября, а блогера отпустили домой.
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Сейчас известный блогер уже на свободе, но суд назначили лишь на 16 ноября - из-за загруженности.
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