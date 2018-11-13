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Новые "приключения" Петрухина: пошел брать интервью у милиционера и провел ночь в ИВС

14.11.2018 13:36 — Разное | Партизан  
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Сейчас известный блогер уже на свободе, но суд назначили лишь на 16 ноября - из-за загруженности.

В Бресте 13 ноября был задержан активист и блогер Сергей Петрухин.



Как сообщает ПЦ "Вясна", около 12.30 блогеры Сергей Пятрухин и Александр Кабанов пришли в опорный пункт №7, который находится на улице Березовской, 5. Они хотели взять интервью у участкового милиционера Осинкина Георгия Александровича, против которого на днях прекратили уголовное дело. 

Осинкин давать интервью отказался, а Сергея Петрухина задержали. Александру Кабанову удалось уйти.

Также стало известно, что сразу после задержания опорный пункт закрыли изнутри, а все попытки дозвониться туда закончились безрезультатно - на телефон никто не отвечал.

По истечении трех часов с момента задержания Сергей Петрухин смог позвонить Кабанову и сообщить, что на ночь остается в изоляторе временного содержания.

Позже выяснилось, что блогера задержали якобы за неявку в воскресенье, 4 ноября (!), по повестке в милицию. Ему вменяют статью 24.6 КоАП (уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс).

Сегодня, 14 ноября, Петрухина привезли в суд Ленинского района. Однако суд оказался загруженным. Заседание по делу назначили на 11.00 16 ноября, а блогера отпустили домой.

 
Теги: Брест
 
 
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Сейчас известный блогер уже на свободе, но суд назначили лишь на 16 ноября - из-за загруженности.
 
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