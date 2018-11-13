Бресте 13 ноября был задержан активист и блогер Сергей Петрухин.













Вясна ", около 12.30 блогеры Сергей Пятрухин и Александр Кабанов пришли в опорный пункт №7, который находится на улице Березовской, 5. Они хотели взять интервью у участкового милиционера Осинкина Георгия Александровича, против которого на днях прекратили уголовное дело. Как сообщает ПЦ "", около 12.30 блогерыпришли в опорный пункт №7, который находится на улице Березовской, 5. Они хотели взять интервью у участкового милиционера, против которого на днях прекратили уголовное дело.





Осинкин давать интервью отказался, а Сергея Петрухина задержали. Александру Кабанову удалось уйти.





Также стало известно, что сразу после задержания опорный пункт закрыли изнутри, а все попытки дозвониться туда закончились безрезультатно - на телефон никто не отвечал.





По истечении трех часов с момента задержания Сергей Петрухин смог позвонить Кабанову и сообщить, что на ночь остается в изоляторе временного содержания.





Позже выяснилось, что блогера задержали якобы за неявку в воскресенье, 4 ноября (!), по повестке в милицию. Ему вменяют статью 24.6 КоАП (уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс).





Сегодня, 14 ноября, Петрухина привезли в суд Ленинского района. Однако суд оказался загруженным. Заседание по делу назначили на 11.00 16 ноября, а блогера отпустили домой.