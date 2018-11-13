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Жуткая авария под Калинковичами: маршрутка вылетела на встречку под молоковоз. Погибли все пассажиры
Пять рассажирок маршрутки погибли и водитель находится в реанимации в результате аварии, произошедшей под Калинковичами.
Сегодня, 14 ноября, около 11 часов на 176-ом километре трассы М10 микроавтобус VW Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.
В результате пять пассажирок микроавтобуса погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию,
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Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП.
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Жуткая авария под Калинковичами: маршрутка вылетела на встречку под молоковоз. Погибли все пассажиры
Пять рассажирок маршрутки погибли и водитель находится в реанимации в результате аварии, произошедшей под Калинковичами.
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