В Антарктиде обнаружили следы древнего суперконтинента

Геологи из Кильского университета в Германии заявили, что нашли под Антарктидой следы древнего суперконтинента. Об этом пишет Live Science.



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Совместив информацию, полученную зондом GOCE (Gravity field and Ocean Circulation Explorer) Европейского космического агентства с другими сейсмологическими данными, специалисты пришли к выводу, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом — Гондваной.



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Последний включал в себя Африку, Индию, Австралию и Южную Америку и распался примерно 180 миллионов лет назад. «Это наблюдение отсылает нас ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с другими окружающими ее континентами», — рассказал ведущий автор исследования, геофизик Йорг Эббинг.

Кроме того, ученые обнаружили, что кора и литосфера Западной Антарктиды более тонкие, чем у Восточной. Daily Mail уточняет , что Антарктида и Австралия были связаны еще 55 миллионов лет назад.