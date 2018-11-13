ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Антарктиде обнаружили следы древнего суперконтинента

14.11.2018 14:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Геологи из Кильского университета в Германии заявили, что нашли под Антарктидой следы древнего суперконтинента. Об этом пишет Live Science.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Источник: pixabay

Совместив информацию, полученную зондом GOCE (Gravity field and Ocean Circulation Explorer) Европейского космического агентства с другими сейсмологическими данными, специалисты пришли к выводу, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом — Гондваной.


Источник: Wikipedia

Последний включал в себя Африку, Индию, Австралию и Южную Америку и распался примерно 180 миллионов лет назад. «Это наблюдение отсылает нас ко времени распада суперконтинента Гондваны и указывает на связь Антарктики с другими окружающими ее континентами», — рассказал ведущий автор исследования, геофизик Йорг Эббинг.

Кроме того, ученые обнаружили, что кора и литосфера Западной Антарктиды более тонкие, чем у Восточной. Daily Mail уточняет, что Антарктида и Австралия были связаны еще 55 миллионов лет назад.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом - Гондваной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянский журналист назвал 10 футболистов с самой высокой зарплатой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика