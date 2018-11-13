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Итальянский журналист назвал 10 футболистов с самой высокой зарплатой
Итальянский журналист Танкреди Палмери опубликовал в своем
По сведениям Палмери, самая высокая зарплата у аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В тройке самых высокооплачиваемых — португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» и бразилец Неймар из Пари Сен-Жермен.
1. Лионель Месси («Барселона», Испания) — 40 миллионов евро.
2. Криштиану Роналду («Ювентус», Италия) — 31 миллион.
3. Неймар (ПСЖ, Франция) — 30 миллионов.
4. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Япония) — 25 миллионов.
5. Оскар («Шанхай Теллэйс», Китай) — 24 миллиона.
6. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед», Англия) — 22,5 миллиона.
7. Антуан Гризманн («Атлетико», Испания) — 20 миллионов.
8. Халк («Шанхай Теллэйс», Китай) — 20 миллионов.
9. Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун», Китай) — 19 миллионов.
10. Габи («Аль-Садд», Катар) — 19 миллионов.
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Итальянский журналист Танкреди Палмери опубликовал в своем твиттере топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира.
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