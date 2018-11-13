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В Минском районе пропала 17-летняя девушка

14.11.2018 14:25 — Разное | БелТА  
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В Минском районе пропала 17-летняя девушка
Фото УВД Миноблисполкома

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским РУВД разыскивается пропавшая несовершеннолетняя, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Софья Карабанова 2001 года рождения, учащаяся кулинарного колледжа, утром 13 ноября ушла из дома на учебу и до настоящего времени не вернулась, телефон не доступен.

На вид девушке 17-19 лет, рост около 160-170 см, глаза серые большие, волосы прямые темно-русые средней длины. Размер обуви - 38-39. Была одета в черное пальто, белый платок с черными полосками в клетку, серые брюки с черными лампасами, белые кроссовки, джемпер розового цвета, белые носки. При себе имела паспорт, серый рюкзак, учебники, красный кожаный кошелек, ключи от квартиры.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить в милицию по телефонам: 8 (017) 505-26-02, 8 (044) 744-16-63.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским РУВД разыскивается пропавшая несовершеннолетняя, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома. Софья Карабанова 2001 года рождения,...
 
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