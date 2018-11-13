|
В Минском районе пропала 17-летняя девушка
Фото УВД Миноблисполкома
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским РУВД разыскивается пропавшая несовершеннолетняя, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Софья Карабанова 2001 года рождения, учащаяся кулинарного колледжа, утром 13 ноября ушла из дома на учебу и до настоящего времени не вернулась, телефон не доступен.
На вид девушке 17-19 лет, рост около 160-170 см, глаза серые большие, волосы прямые темно-русые средней длины. Размер обуви - 38-39. Была одета в черное пальто, белый платок с черными полосками в клетку, серые брюки с черными лампасами, белые кроссовки, джемпер розового цвета, белые носки. При себе имела паспорт, серый рюкзак, учебники, красный кожаный кошелек, ключи от квартиры.
Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, сообщить в милицию по телефонам: 8 (017) 505-26-02, 8 (044) 744-16-63.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским РУВД разыскивается пропавшая несовершеннолетняя, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома. Софья Карабанова 2001 года рождения,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)