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В Беларуси 14 ноября объявлен желтый уровень опасности
14.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
14 ноября из-за ухудшения погодных условий в виде выпадения мокрого снега и дождей в Беларуси объявлен желтый уровень опасности.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Жлобинщины обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, избегать необдуманных действий на дорогах, которые могут поставить под угрозу Вашу жизнь и жизни других людей.
Водителям рекомендуем придерживаться зимнего стиля вождения: плавно трогаться, отказаться от совершения обгонов, избегать резких торможений, сохранять дистанцию и боковой интервал движения, ведь такие действия могут привести к потере контроля над автомобилем в условиях скользкой дороги.
Более внимательным водителям следует быть у перекрёстков, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.
В тёмное время суток при плохой видимости нужно правильно выбрать скоростной режим движения, учитывая, что по проезжей части могут двигаться пешеходы. Проявлять особое внимание и осторожность при встречном разъезде транспортных средств.
Удачи Вам на дорогах!
Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.
Фото Виктории Гольдиной.
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14 ноября из-за ухудшения погодных условий в виде выпадения мокрого снега и дождей в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. В связи с ухудшением...
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