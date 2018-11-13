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В Беларуси 14 ноября объявлен желтый уровень опасности

14.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Беларуси 14 ноября объявлен желтый уровень опасности

14 ноября из-за ухудшения погодных условий в виде выпадения мокрого снега и дождей в Беларуси объявлен желтый уровень опасности.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Жлобинщины обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными и осторожными, избегать необдуманных действий на дорогах, которые могут поставить под угрозу Вашу жизнь и жизни других людей.

Водителям рекомендуем придерживаться зимнего стиля вождения: плавно трогаться, отказаться от совершения обгонов, избегать резких торможений, сохранять дистанцию и боковой интервал движения, ведь такие действия могут привести к потере контроля над автомобилем в условиях скользкой дороги.

Более внимательным водителям следует быть у перекрёстков, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

В тёмное время суток при плохой видимости нужно правильно выбрать скоростной режим движения, учитывая, что по проезжей части могут двигаться пешеходы. Проявлять особое внимание и осторожность при встречном разъезде транспортных средств.

Удачи Вам на дорогах! 

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома.

Фото Виктории Гольдиной.

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14 ноября из-за ухудшения погодных условий в виде выпадения мокрого снега и дождей в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. В связи с ухудшением...
 
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Клiч Радзiмы
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Газета Авангард
Лоевский край
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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