В Калинковичском районе столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли пять человек

В ДТП в Калинковичском районе погибли пять человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Спасатели Калинковичского районного подразделения МЧС сегодня в 11.00 выехали по сообщению о ДТП на трассе М10 в 5 км от деревни Малые Автюки, где столкнулись микроавтобус "Фольксваген" и МАЗ с прицепом.

В результате аварии погибли пять пассажиров микроавтобуса - все взрослые. Их деблокировали прибывшие спасатели. Водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимацию, сообщает официальный telegram-канал СК. Водитель грузовика не пострадал.

Как рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома, по предварительной информации, водитель "Фольксвагена" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом. На колесах микроавтобуса была установлена летняя резина, у грузовика - всесезонная.

Причины ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге из-за изменений погодных условий.





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