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В Калинковичском районе столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли пять человек
14.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В ДТП в Калинковичском районе погибли пять человек, сообщила корреспонденту
Спасатели Калинковичского районного подразделения МЧС сегодня в 11.00 выехали по сообщению о ДТП на трассе М10 в 5 км от деревни Малые Автюки, где столкнулись микроавтобус "Фольксваген" и МАЗ с прицепом.
В результате аварии погибли пять пассажиров микроавтобуса - все взрослые. Их деблокировали прибывшие спасатели. Водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимацию, сообщает официальный telegram-канал СК. Водитель грузовика не пострадал.
Как рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома, по предварительной информации, водитель "Фольксвагена" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом. На колесах микроавтобуса была установлена летняя резина, у грузовика - всесезонная.
Причины ДТП устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа.
Сотрудники Госавтоинспекции просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге из-за изменений погодных условий.
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В ДТП в Калинковичском районе погибли пять человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС...
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