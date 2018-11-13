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Опрос: Самый надежный способ трудоустройства для россиян

14.11.2018 14:25 — Разное | Ежедневник  
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Опрос: Самый надежный способ трудоустройства для россиян

Исследование холдинга "Ромир" показало, какой способ трудоустройства россияне считают самым надежным.

Самым надежным способом устроиться на работу большинство россиян считают личные связи.

Так ответили 65% опрошенных. Еще 24% заявили, что ищут работу через социальный сети, а 18% — через службы занятости.

Отмечается, что соцсети и агентства по подбору персонала оказались наиболее популярными способами поиска работы у людей с высокими доходами (36 и 25% соответственно).

Также холдинг узнал, когда респонденты последний раз меняли работу. Более половины (60%) опрошенных не делали этого последние пять лет. За прошедший год место трудовой деятельности поменяли лишь 10% опрошенных.

Чаще других работу меняют респонденты из группы с низкими доходами.

Результаты опроса также показали, что большинство россиян не стремятся сменить место проживания ради новой работы (77% опрошенных). О том, что могли бы переехать в другой регион ради карьерных перспектив, заявили только 18%. Еще около 5% отметили, что могли бы переехать в другие страны, в частности Армению и Беларусь. Годом ранее россияне были еще меньше склонны к мобильности, пишут РИА Новости.

 
 
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Исследование холдинга "Ромир" показало, какой способ трудоустройства россияне считают самым надежным.
 
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