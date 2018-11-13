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Миланские байки: самые яркие премьеры мотовыставки EICMA

14.11.2018 14:45 — Разное | Tut.by  
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Супербайки, кафе-рейсеры, бобберы, круизеры, эндуро и модели в духе ретро — поздней осенью в Милане проходит ежегодное мотоциклетное шоу EICMA, самая масштабная в Европе выставка двухколесной техники. В этом году одна только BMW провела в Ломбардии сразу шесть премьер, а Harley-Davidson приготовила электрический, в буквальном смысле, сюрприз! Итак, пришло время познакомиться с самыми эффектными мотоциклетными новинками, подготовленных производителями к выходу на рынок в 2019 году.

Кроме скутера C 400 GT мотоциклетное отделение BMW показало в Италии 207-сильный «снаряд» — супербайк S 1000 RR нового (третьего по счету) поколения. Рядная «четверка» с технологией ShiftCam, позволяющей регулировать высоту подъема и продолжительность открытия впускных клапанов, на 7 сил мощнее, чем у предшественника. Максимальный крутящий момент равен 113 Нм. Масса супербайка сократилась с 208 до 197 кг (193,5 кг с опциональным M-пакетом), из прочих особенностей — полностью новая подвеска, геометрия которой изменена для большей маневренности, четыре режима работы ездовой электроники (Rain, Road, Dynamic и Race) и приборная панель с 6,5-дюймовым экраном.


BMW S 1000 RR

BMW S 1000 RR

Еще одним значимым дебютом баварской компании стал новый эндуро F850 GS Adventure. У новой машины — рама мостового типа из листовой стали, телескопическая вилка перевернутого типа и алюминиевый двухсторонний маятник с центральным моноамортизатором и двухцилиндровый 853-кубовый рядный двигатель мощностью 95 лошадиных сил. Предусмотрен выбор одного из двух режимов движения (Road и Rain), а среди опций есть системы динамического контроля тяги и ABS Pro, позволяющая тормозить в наклоне.


BMW F850 GS Adventure

BMW F850 GS Adventure

Итальянская Ducati на домашние для себя смотрины привезла новую полугоночную машину Panigale V4 R — шоссейный мотоцикл, максимально приближенный к байкам, участвующим в чемпионате World Superbike.

V-образная «четверка» объемом 998 «кубиков» с десмодромным газораспределительным механизмом развивает 221 лошадиную силу и 112 Нм крутящего момента, при этом мотор можно форсировать до 234 сил и 119 Нм, установив гоночную титановую выхлопную систему Akrapovic.


Ducati Panigale V4 R

Весит новый болонский супербайк 172 кг, а с опционным гоночным пакетом — 165,5 кг (удельная мощность в последнем случае составляет 1,41 л.с./кг).


Honda CBR650R

Несколько новинок привезла в Милан и Honda. Особняком среди них стоит новый среднекубатурный спортбайк CBR650R, пришедший на смену CBR650 F. Новинка на 6 кг легче предшественника и располагает более спортивной посадкой — благодаря вынесенным на 30 мм вперед клипонам, закрепленным под верхней траверсой, а также подножкам, перемещенным назад и выше. Рядная «четверка» теперь крутится на 1000 об/мин «резвее», развивая 95 лошадиных сил при 12 тысячах об/мин (по желанию отдачу можно нарастить на 48 сил). Среди прочих важных дополнений у хондовского байка — вилка перевернутого типа Showa SFF диаметром 41 мм и радиальные 4-поршневые суппорты тормозов с плавающими дисками.


Honda CB650R

Рубленые формы, круглая светодиодная фара головного света, рельефный топливный бак и выставленный напоказ рядный четырехцилиндровый двигатель — вот некоторые особенности CB650R, пополнившего семейство нейкедов Honda.

Новый байк является сменщиком модели CB650 F и, как и CBR650R, получил модернизированный 650-кубовый мотор (95 сил и 64 Нм крутящего момента) с измененной формой впускных и выпускных каналов, иридиевыми свечами зажигания и увеличенной степенью сжатия. Также байк получил облегченную стальную раму, проскальзывающее сцепление и задний моноамортизатор с регулируемым преднатягом пружины.


Kawasaki Ninja H2 SX SE+

200 лошадиных сил на 256 кг массы — это про новый спортивно-туристический байк Kawasaki Ninja H2 SX SE+, оборудованный 998-кубовым четырехцилиндровым двигателем с интегрированным нагнетателем и передовыми электронными помощниками. Среди них электронно-управляемая подвеска, настройки которой изменяются переключателем на руле и цифровая приборная панель, отображающая угол наклона, индикатор наддува и средний расход топлива. Кроме того, Ninja H2 SX SE+ получил кузовные элементы с лакокрасочным покрытием, способным самостоятельно восстанавливать мелкие царапины благодаря специальному слою краски — он работает как химическая «пружина», затягивающая поврежденные участки.


Kawasaki W800 Street/W800 Cafe

А еще в Kawasaki решили вернуть к жизни модель W800, производство которой прекратилось два года назад. В Милане показали сразу две версии мотоцикла, оснащенного 773-кубовым двухцилиндровым рядным двигателем с воздушным охлаждением (47 лошадиных сил) — W800 Street и W800 Cafe. По факту оба мотоцикла построены на базе нового шасси, с новыми тормозами и многочисленными изменениями в двигателе и стилистике, которые на первый взгляд не особо заметны. Кроме того, новый W800, продажи которого начнутся в 2019 году, соответствует экологическим нормам Euro IV и оборудован ABS.


Yamaha Tenere 700

Yamaha Tenere 700

В прошлом году в Милане Yamaha показала прототип своего нового среднекубатурного эндуро Tenere 700, и вот теперь настал черед серийной версии — с двухцилиндровым мотором объемом 689 «кубиков» и мощностью 74,8 лошадиных сил. Мотоцикл располагает регулируемой вилкой перевернутого типа с диаметром перьев 43 мм, из прочих особенностей — полностью деактивируемая ABS. Колесная база у Tenere 700 — 1,57 м, заявленный дорожный просвет равен 25 см. Известно, что у дилеров Yamaha новинка появится только в 2020 году.


Harley-Davidson LiveWire

Harley-Davidson LiveWire

«Самый громкий звук, который вы будете слышать — это биение своего сердца», — так создатели говорят о полностью электрическом Harley-Davidson, подготовленном по случаю 115-летнего юбилея, который американская компания отмечает в этом году. Пока LiveWire является прототипом, а посему в Harley-Davidson техническими подробностями делиться не спешат — сообщается лишь о регулируемой подвеске Showa, тормозах с ABS и 17-дюймовых колесах со спортивными шинами Michelin и семи различных ездовых режимах. Сколько весит байк, какова отдача электромотора, динамика, запас хода, цена? Об этом пока молчок. Запуск электробайка культовой марки в серию запланирован на следующий год, а больше подробностей фирма обещает поведать уже в январе.


Arc Vector

Впрочем, самый необычный электрический мотоцикл в Милан привезла совсем другая компания — британская Arc. Кафе-рейсер Vector преподносится создателями как «самый передовой электробайк из когда-либо представленных на рынке», и действительно, его паспортные характеристики впечатляют. 138-сильный электромотор разгоняет машину до 60 миль/час (97 км/ч) за 2,7 секунды, «максималка» достигает 200 км/ч, а запас батарей емкостью 16,8 кВтч от терминала быстрой зарядки можно пополнить за полчаса.



Дополняет сие великолепие шлем с проекционным дисплеем и… специальный сенсорный костюм! По словам разработчиков, все это работает как «единый цифровой кластер», призванный повысить безопасность — например, о помехах в слепой зоне костюм предупредит наездника вибрациями. Понятное дело, что Vector — удовольствие не из дешевых: цена байка с экипировкой составит около 117 тысяч долларов. Тираж — 399 экземпляров.

 
Теги: знакомства
 
 
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Время познакомиться с самыми эффектными мотоциклетными новинками, подготовленных производителями к выходу на рынок в 2019 году
 
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