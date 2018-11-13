ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От штрафа ГАИ до неуплаты кредитов. Белорусам будут рассылать sms о задолженностях

14.11.2018 14:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Управление принудительного исполнения собирается присылать смс должникам, где будет информировать о возбуждении исполнительного производства. Речь идет о всех задолженностях, которые входят в компетенцию ведомства — например, неуплате алиментов или кредитов, штрафе за превышение скорости или распитие спиртного в неположенном месте. Подробности рассказали в пресс-службе министерства юстиции.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Смс будут присылать после того, когда будет возбуждено исполнительное производство в отделе принудительного исполнения. 

— Человек превышает скорость, это зафиксировано на камеру. Возникла задолженность, но, предположим, прошел установленный срок ее оплаты. Тогда постановление передается судебному исполнителю, который возбуждает исполнительное производство, — поясняют в пресс-службе.

Уведомлять будут о всех задолженностях, которые входят в компетенцию судебных исполнителей. Например, это неуплата алиментов и кредитов, фотофиксация ГАИ, административные штрафы — например, за безбилетный проезд, распитие спиртных напитков или переход в неположенном месте.

Пока проходят договоренности с операторами, но в рамках закона такую рассылку уже можно сделать.

— Мы работаем с мобильными операторами и знаем, какие телефоны зарегистрированы на имя и фамилию должника. Получается, если возбуждается исполнительное производство на определенного человека, через базу данных мобильных операторов будет определен список его мобильных номеров. Именно на эти номера будут идти смс.

Как именно будет выглядеть рассылка, пока неизвестно, этот вопрос прорабатывается. 

—  Предполагается, что текст смс-рассылки будет содержать информацию о том, что человек теперь  должник, и в отношении его возбудили исполнительное производство. Также там будут контактные данные судебного исполнителя. 

Читайте также
У белорусов осталось 2 дня, чтобы уплатить налог на землю, дома и квартиры. Какой штраф грозит забывчивым?
Валютные вклады белорусов сокращаются 15 месяцев подряд, а рублевые снова стали расти после падения
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление принудительного исполнения собирается присылать смс должникам, где будет предупреждать о возбуждении исполнительного производства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Учительница ударила второклассника головой о парту в томской школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика