Мирский замок приглашает взрослых и детей на новогодние и рождественские балы





Рождество и Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. В эти минуты каждый хочет поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, незабываемого. Больше всех новогодних праздников ждут дети. В Мирском замке знают, как не разочаровать их ожидания, а сделать праздник по-настоящему веселым, интересным и запоминающимся.

Во время новогодних каникул Михаил Казимир Рыбонька и Франтишка Урсула Радзивилл рады пригласить юных дам и кавалеров от 6 до 12 лет на традиционные Детские Рождественские балы, которые состоятся в Портретном зале 28, 29 декабря, 2, 4, 5 и 6 января в 12:00. Дети познакомятся с владельцами замка, а также встретятся с необычными персонажами: заколдованным рыцарем, ключницей и Черной Княжной. Маленькие участники бала смогут получить уроки придворного этикета, показать свое мастерство в старинных танцах, вдоволь насладиться играми и загадать самые сокровенные желания.