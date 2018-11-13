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Мирский замок приглашает взрослых и детей на новогодние и рождественские балы

14.11.2018 — Разное | Полымя  
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Мирский замок приглашает взрослых и детей на новогодние и рождественские балы

Рождество и Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. В эти минуты каждый хочет поверить в сказку, окунуться в атмосферу чего-то необыкновенного, таинственного, завораживающего и, несомненно, незабываемого. Больше всех новогодних праздников ждут дети. В Мирском замке знают, как не разочаровать их ожидания, а сделать праздник по-настоящему веселым, интересным и запоминающимся.

Во время новогодних каникул Михаил Казимир Рыбонька и Франтишка Урсула Радзивилл рады пригласить юных дам и кавалеров от 6 до 12 лет на традиционные Детские Рождественские балы, которые состоятся в Портретном зале 28, 29 декабря, 2, 4, 5 и 6 января в 12:00. Дети познакомятся с владельцами замка, а также встретятся с необычными персонажами: заколдованным рыцарем, ключницей и Черной Княжной. Маленькие участники бала смогут получить уроки придворного этикета, показать свое мастерство в старинных танцах, вдоволь насладиться играми и загадать самые сокровенные желания.

В завершении бала каждого ребенка будет ждать подарок от самих князей Радзивиллов.

Не пропустите уникальную возможность подарить своим детям праздник чудес и волшебства! Билеты в кассе музея и на сайте kvitki.by.

Входной билет включает посещение ребенком мероприятия в сопровождении одного взрослого.

С чем у Вас ассоциируется бал-маскарад? С тайной? Романтикой? Загадочностью? Стариной? Ошеломляющей пестротой красок и костюмов?.. А знаете ли вы, что его популярность не угасает вот уже несколько столетий кряду?!

12 января 2019 г. Мирский замок предоставляет уникальную возможность – посетить Рождественский бал-маскарад для взрослых.

Таинственные маски и силуэты, изысканные наряды и живая музыка – все это не только создаст особенную атмосферу, но и позволит побывать на необычном торжестве! Бал в Мирском замке станет своего рода точкой пересечения параллелей времени, в которой прошлое оживает.

Гостей ждут танцевальные мастер-классы, приятные сюрпризы и фуршет.

Просим обратить особое внимание на дресс-код: для кавалеров – строгий костюм, для дам – платье (предпочтительно в стиле XVIII века) и обувь без каблука, а также не забудьте о главном атрибуте праздника – масках!

Начало в 19.00. Билеты в кассах музея и на kvitki.by.

Мирский замок приглашает взрослых и детей на новогодние и рождественские балы

 
 
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Рождество и Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. В эти минуты каждый хочет поверить в сказку, окунуться
 
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