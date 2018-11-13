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Трагедия под Калинковичами: в ДТП погибло пять человек
Ухудшение погодных условий усложнило ситуацию на дорогах Беларуси. Под Калинковичами утром 14 ноября микроавтобус вылетел под грузовик.
Как
В результате аварии на месте от полученных травм погибли пять пассажирок микроавтобуса, водитель госпитализирован в реанимационное отделение.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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Ухудшение погодных условий усложнило ситуацию на дорогах Беларуси. Под Калинковичами утром 14 ноября микроавтобус вылетел под грузовик.
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