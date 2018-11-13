Трагедия под Калинковичами: в ДТП погибло пять человек

Ухудшение погодных условий усложнило ситуацию на дорогах Беларуси. Под Калинковичами утром 14 ноября микроавтобус вылетел под грузовик.

Как сообщили в Следственном комитете, около 10.55 на 176-м километре трассы М10 микроавтобус VW Transporter выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с молоковозом.

В результате аварии на месте от полученных травм погибли пять пассажирок микроавтобуса, водитель госпитализирован в реанимационное отделение.

На месте работает следственно-оперативная группа.